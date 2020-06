Pold Gastello tras superar el coronavirus: “El amor sana”

El actor Pold Gastello reapareció en la pantalla chica para dar su testimonio y contar cómo venció al Covid-19. En entrevista con Ethel Pozo para el programa ‘América hoy’ señaló que su recuperación era producto de un milagro.

“Yo no estaba en mi casa sino en la de mi hermano, cuidando a mi otro hermano, y tengo un inquilino venezolano, y yo lo llamo y le digo, ‘por favor, ven mañana a las ocho de la mañana porque tengo que comprar unas cosas para mandar al hospital a mi hermano’. Si yo no le llego a decir esto a él, nunca nadie llega a las ocho de la mañana, y él es quien me encuentra. Imagínate, si no sucede esa primera casualidad, probablemente, cuando ya hubiesen ido a buscarnos a mí y a mi hermano, nos hubiesen encontrado muy graves”, contó emocionado.

Agregó: “De ahí, voy al taxi y me acuerdo que estaba medio incoherente, deliraba y estaba morado, no tenía aire, recuerdo que los taxis no me querían llevar, era terrible porque era ‘no me voy a hacer cargo de este problema’, hasta que aparece otro ángel, que era un taxista, quien me reconoce y dice que me había hecho taxi dos veces antes, y me lleva, él fue el segundo ángel”.

De buen semblante, el querido actor detalló que cuando llegó al hospital estaba con 43 de saturación: “Me ponen oxígeno y ahí deciden que tienen que llevarme a otro lado porque no tenían respirador, y mi hermana, quien es nuestra heroína, llama a ‘Del barrio producciones, que es mi casa de trabajo hace siete años, y se contacta con Michelle Alexander, quien gestiona una ambulancia”.

El actor no dejó de agradecer las muestras de solidaridad de sus colegas y amigos. Además, dijo estar sorprendido del público y las muestras de cariño en las redes sociales. “Cuando tengo contacto con el exterior, me encuentro con todo lo que ha pasado en las redes. La verdad, estoy muy conmovido. Quiero agradecer, pero no solo a mis amigos, a mis compañeros que quiero tanto, sino, incluso, a gente que no conozco. La verdad, estoy muy agradecido. El amor sana. Yo creo que el cariño y las oraciones de todos ayudaron muchísimo. Cuando logro tomar conciencia de lo que había pasado, si bien me quebró en un primer momento, yo estaba muy vulnerable. Todo esto también me metió un cachetadón, me dijo, ‘bueno, ayuda, que hay tanta gente pidiendo por ti, porque ya estás en una etapa en que depende de ti’. También quiero agradecer a los médicos y a la enfermeras porque ellos son los ángeles aquí en la Tierra”.

Aún afectado por las emociones dijo: “La verdad, en algún momento pensé que ya no volvía, pero estoy aquí nuevamente, tengo que mirar con respeto esta segunda oportunidad que la vida me ha dado”.

