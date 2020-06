Carlos Galdós sobre Nicola Porcella: “No crean en México que los peruanos somos tan idiotas”

Carlos Galdós se sumó a la lista de figuras que criticaron el viaje que emprendió Nicola Porcella a México para participar en el reality Guerreros 2020.

Durante la transmisión de su programa en Capital, el locutor celebró, de forma sarcástica, que el ‘Capitán histórico‘ se haya ido del país.

“En época de coronavirus Nicola Porcella se ha ido a trabajar a México. Ojalá que le vaya tan bien como a Laura Bozzo y no le den ganas de venir nunca más al Perú. El tema es ¿cómo hizo para salir el Perú en medio de la pandemia?”, comentó Carlos Galdós.

“Este pata es el que más conoce esos juegos. Tiene maestría en enroscar tuerquitas. No es fácil. Una vez he hecho el jueguito de los vasitos, no es fácil. Es tan difícil como ponle la cola al burro o el juego de las sillas. Son entrenamientos en los que Nicola Porcella ha tenido (experiencia)”, añadió el exconductor de La Noche es mía.

Asimismo, Carlos Galdós precisó que lo único que le preocupa es la imagen de los peruanos que tendrán los mexicanos al ver las actitudes de Nicola Porcella en Guerreros 2020. “Lo que pasa es que cuando llega un extranjero, uno cree que todos los del país al que representa son así. No, no somos tan idiotas los peruanos, por si acaso...”, aseveró.

Cabe precisar que la agencia que representa a Nicola Porcella aseguró que el chico reality llegó a México para formar parte de Guerreros 2020 por medio de un viaje particular pagado por él mismo.

