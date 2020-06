Mónica Cabrejos sobre viaje de Nicola Porcella a México: “Deberíamos estar felices” [VIDEO]

Mónica Cabrejos, quien comenta en su programa radial algunos de los temas más importantes de la semana, decidió expresar su opinión sobre el polémico viaje de Nicola Porcella a México para participar en Guerreros 2020.

La locutora de Radio Capital resaltó las críticas que ha recibido el chico reality e indicó no comprender por qué los detractores no están felices ahora que el modelo ha migrado al país azteca.

“Le tienen un hambre increíble. Deberíamos estar felices. Si tanto lo odian, que se vaya, ¿no? Como Laura Bozzo que se fue a México. De repente se queda como una mega estrella y ya pues, se libraron de alguien a quien tanto detestan”, dijo.

Mónica Cabrejos aseguró además que ella no le tomaría importancia a alguien que no es de su agrado. “A mí particularmente cuando alguien no me gusta simplemente lo ignoro. No me gasto en odiar a nadie, no tengo tiempo y menos energía”, agregó.

Mónica Cabrejos critica a Magaly Medina por comentarios racistas

La locutora se mostró muy incómoda por las ‘comparaciones’ que hizo la popular ‘Urraca’ sobre el seleccionado peruano Edison Flores. La periodista indicó que dichos comentarios solo reflejan el complejo de los peruanos con su rasgos físicos.

Mónica Cabrejos también resaltó las cualidades y habilidades del futbolista peruano.

“Es un muchacho que ha salido de un lugar muy humilde con el esfuerzo de su familia (...). No es menos que nadie, es tan buen ser humano como cualquier otra persona. Deberíamos dejar de catalogar a las personas por el físico”, sostuvo.

