Mayra Couto: “No tengo acceso a mi cuenta oficial de Instagram”

Mayra Couto deshabilitó su cuenta oficial de Instagram tras el intento de hackeo del grupo la ‘Beba Army’ a causa de su denuncia pública a Andrés Wiese por acoso sexual y maltrato.

“Voy a inhabilitar mi cuenta por un tiempo. Estoy muy orgullosa de mí. Abrazos. Cualquier cosa le escriben a Andrés Wiese para que me diga. Las quiero. Por otra cuenta pequeña les mandaré las cuentas a reportar”, escribió la artista.

Mayra Couto se creó otra cuenta de Instagram.

La actriz de Al fondo hay sitio se creó otra cuenta y desde ahí hizo una transmisión en vivo para mantenerse en contacto con sus seguidores.

Sin embargo, el último lunes 15 de junio el Instagram oficial de Mayra Couto (coutomayraof) se volvió a reactivar, pero esta vez de manera privada.

Activan cuenta de Mayra Couto. Foto: Captura Instagram.

Lo curioso de esto es que la cuenta suma 453.000 seguidores, la mitad de los que tenía antes de cerrar dicho perfil.

Ante este caso, la misma actriz se pronunció a través de Twitter. En su mensaje, la joven señaló que no tiene cómo ingresar a su cuenta y recalcó que el contenido que se difunda de ahora en adelante escapa de su responsabilidad.

“En este momento no tengo acceso a mi cuenta oficial de Instagram y no me hago responsable por los mensajes o publicaciones que se viertan ahí”, escribió Mayra Couto para aclarar que ella no activó su perfil.

Mayra Couto revela que perdió el acceso a su cuenta. Foto: Captura Twitter.

Andrés Wiese niega haber acosado a Mayra Couto

A través de un extenso mensaje a través de sus redes sociales, Andrés Wiese negó tajantemente las acusaciones en su contra de acoso sexual y maltrato que le impuso Mayra Couto públicamente.

“Lamento que después de haber trabajado tantos años con Mayra, en un trabajo que gustó a muchas personas, haya encontrado motivación para tener esa actitud hacia mí. No tengo nada que ocultar”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales