José Dammert: “Creo que todos por algún motivo hemos sido discriminados”

José Dammert es un conocido actor y productor nacional de 29 años que, a pesar de la crisis por la cuarentena, buscó la manera de seguir llevando su arte a todos. El artista, quien dio vida al villano ‘Camilo de la Borda’ en Al fondo hay sitio, se reinventó en medio de la cuarentena y presentó In the jaus, reality virtual con nuevos jóvenes talentos.

El pasado mes de mayo, el peruano, nacido en Ecuador en la época del terrorismo en nuestro país, manifestó abiertamente su homosexualidad. En un extenso post, él se refirió sobre la discriminación que viven muchas personas por su orientación sexual, pero les animó a vivir plenamente sin temores.

José Dammert se siente orgulloso de su opción sexual. Foto: Instagram.

¿Qué te animó a escribir el texto sobre el orgullo gay?

Hay mucha discriminación en este mundo por raza, opción sexual y creo que hay un despertar de la gente. Las personas necesitan sentirse apoyadas y saber que no están solas. Yo, al ser una figura pública siento que tengo la responsabilidad de ayudar y dar el ejemplo a esas personas para que sepan que no están solas y pueden vivir tranquilas, felices y orgullosas.

¿Tú has sido víctima de discriminación?

Creo que todos por algún motivo hemos sido discriminados. Yo me he sentido muy afortunado. Siempre he hecho valer la persona que soy y mis ideas. He sido aceptado como profesional y como ser humano, pero entiendo que hay mucha gente que no puede hacerlo.

El asesinato de George Floyd a manos de un policía estadounidense provocó una ola de protestas

Es algo que se vive en todas partes. Creo que la sociedad está avanzando a manifestarse y no quedarse callada. Eso es importante, aunque genere un cierto desorden como está sucediendo en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Creo que siempre se ha necesitado alzar la voz. Es un tema muy delicado y se está sabiendo tocar muy bien. La gente está encontrando la forma de crear una igualdad.

José Dammert, actor de Al fondo hay sitio, confiesa que todas las personas han sufrido de discriminación. Foto: Instagram

Y no estamos hablando solo de racismo y homofobia, sino también de la diferencia entre hombres y mujeres que han ido cambiando, pero hay un largo camino por recorrer. Está en responsabilidad de todos nosotros de ser parte de este cambio.

¿Cómo crees que está afectando todo lo que se está viviendo en este 2020, principalmente por la pandemia?

Este es un momento histórico que va a afectar al mundo. Habrá un antes y un después, y muchos de nosotros vamos a tener la humildad de aprender a hacer otras cosas. Es cuestión de adaptarnos. Ahora hay obras virtuales, las cuales están teniendo mucha acogida. No ha sido fácil, no ha sido un camino fácil para mí. En los primeros meses de cuarentena estuve muy angustiado, pero como artista estoy un poco acostumbrado a no tener una certeza (risas). Creo que me agarró un poquito más preparado más que a otros.

José Dammert pide al Gobierno que ayude a los artistas.

Debido a la cuarentena obligatoria, varios artistas se han quedado prácticamente en la calle y están pidiendo el apoyo del Gobierno Peruano

Pienso que se debería escuchar más al artista. Estuvo dejado de lado desde el principio. Hay mucha gente que le dedica la vida entera a hacer esto. Y en muchos momentos casi ni te lo consideran como una profesión o trabajo y no tienen idea de lo difícil y complicado que llega a ser. Sería bonito que se pueda reconocer los derechos laborales y haya un apoyo por parte del Gobierno para todos los artistas. Una sociedad sin arte no existe.

Hace unas semanas, el actor argentino Ricardo Darín señaló que la actuación no es esencial en estos momentos

Vivimos en un mundo tan variado que muchas cosas son esenciales como la parte psicológica del ser humano. Pero tampoco se le va a quitar la importancia de un policía o un médico. Creo que no podemos comparar una cosa de la otra. Son cosas que conviven en sociedades y cada una tiene su importancia como también son los deportes. Se necesita de todo. No podemos vivir de una sola cosa.

José Dammert se reinventa ante la crisis. Foto: Instagram

Sobre In the jaus

“La idea nació junto a Sin argollas. Empezamos a crear contenido para tratar de reactivarnos nosotros un poco. No pensamos que crecería tanto, sino que era algo para mantenernos un poco ocupados y divertidos y tuvo mucha acogida. Empezó con Te reto en casa y se nos ocurrió hacerlo con una generación un poco más juvenil para jugar un poco con el entretenimiento”, comentó José Dammert, sobre el nuevo reality virtual In the jaus, que va todos los domingos a las 10:00 a.m.

“Son chicos que manejan mucho las redes sociales. Juntamos a ocho chicos entre actores, todos profesionales, porque también queremos destacar sus habilidades. Que sea una plataforma para que ellos se expongan como profesionales que son o que están tratando de convertirse”, agregó el actor que fue parte de Al fondo hay sitio.

¿In the jaus marca la diferencia del reality Esto es guerra?

Yo no lo diría. Esta es una cosa aparte y no compite con nadie. Creo que hay público y plataformas para todos los gustos. Esta es una opción más que estamos dando y no va en contra ni de nadie ni tampoco queremos ganarle a nadie. Sería absurdo tratar de competir con un monstruo.

