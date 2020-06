Janet Barboza se reinventa y se dedica a vender naranjas: “Lo importante es salir adelante”

Janet Barboza contó que ella y su pareja Miguel Bayona incursionaron en la venta de naranjas por delivery en medio de la crisis económica que atraviesa el Perú por el coronavirus.

En una entrevista para el programa América hoy, la popular ‘Rulitos’ explicó que decidió empezar este negocio al ver que no podría abrir sus salones de belleza durante un largo tiempo por la cuarentena.

“Antes tenía quince salones de belleza, estaba con mis eventos, haciendo mil cositas, me generaba mis ingresos, pero si, de pronto, eso se acaba, (pensó) no me tengo que deprimir, tengo que seguir adelante y así emprendí este negocio. Hoy más que nunca las familias nos unimos, trabajamos juntos”, detalló.

Janet Barboza dejó claro que no se avergüenza de vender naranjas e incentivó a los peruanos a que emprendan este tipo de negocios con tal de salir adelante en medio de la complicada situación que vive el Perú.

“La vida es así, de pronto puede cambiar, estás en la cima y al día siguiente te quedas sin nada, pero mientras uno tenga fuerza y salud, mientras uno pueda trabajar, no se avergüencen, pónganse a vender naranja, lo importante es salir adelante”, señaló.

La exconductora de Válgame también se animó a contar cuál fue la razón por la que ella y su novio Miguel Bayona se decidieron específicamente por la venta de naranjas.

“Me llama un amigo que trabaja en provincia, que tiene sus chacras de naranja y me dice, ‘Janet, tengo un camión con una gran cantidad de toneladas del producto y se va a perder por esta pandemia’, entonces, le digo a Miguel, ‘¿y si vendemos naranjas?’, puse la promoción, la gente empezó a llamarnos y vamos ya por el cuarto camión de naranjas”, relató Janet Barboza en América hoy.

