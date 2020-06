Indochina: Perú es mágico

A propósito de la pronta celebración de sus 40 años, el grupo francés Indochina hizo un recordaris de lo que vivieron cuando arribaron a nuestro país para cumplir presentaciones en el Coliseo Amauta. allá a fines de los años 90. La banda, además, espera que Perú pueda ser incluido en la gira que servirá para presentar un single y dos discos.

“La relación que tenemos con Perú es surreal. No pasa un día en que no recuerde lo que vivimos allá en 1988. Todos los días recuerdo. Está en mi mente. Hemos vivido muchas aventuras no solo en Lima. Porque pudimos viajar a Cusco y también Iquitos. Allí pudimos compartir a su hermosa gente y también su música”, recordó Nicola Sirkis, su vocalista, en encuentro, vía Zoom, con la prensa peruana.

Precisamente, también recordó que un congresista peruano, trató de censurar el tema 3ème sexe (Tercer sexo). “Dijo que queríamos pervertir a la juventud peruana, nada más alejado de la realidad. Incluso, dijeron que pedimos mucha plata para venir a tocar al Perú, que nos estábamos aprovechando de un país en vías de desarrollo y no era cierto”.

Nicola, señaló que “Indochina no escogió a Perú. Perú nos escogió a nosotros. Todos los años recibimos ofertas para regresar pero lo ideal sería que se concrete para la gira de los 40 años que coincidirá con los 200 años del país”, dijo en alusión al bicentenario.