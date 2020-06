¿Nicola Porcella seguirá en Guerreros 2020?: “Es complicado” [VIDEO]

La permanencia de Nicola Porcella en el reality Guerreros 2020, transmitido por Televisa, ha generado una serie de cuestiones por parte de sus seguidores.

El modelo sufrió una lesión en el pie y perdió minutos en la competencia, lo que retrasó a su equipo de ‘Las cobras’. Además, recibió críticas por salir del país en pleno estado de emergencia.

PUEDES VER Mexicanos califican de ‘malísimo’ el estreno de Guerreros 2020 con Nicola Porcella y Guty

Su participación en Guerreros 2020 se vería afectada si no se recupera pronto de la lesión, así lo dio a conocer Nicola Porcella durante una entrevista con el reportero del programa.

“Es complicado, yo ya sabía que la tendinitis iba a llegar en cualquier momento. Frustra mucho. Estamos tratando de reacomodar las fichas. Tengo que agarrar el ritmo de altura, a mí me está costando un poco más. Yo no voy a parar hasta llegar a la final. No quiero (retrasar a “las cobras”)”, expresó el chico reality.

El modelo quiere evitar ser un problema para su equipo. “No quiero ser una carga. Mañana arranco cardio desde temprano para agarrar ritmo de altura”, señaló el exintegrante de Esto es guerra.

Sobre su viaje a México en pleno estado de emergencia, el chico reality evitó dar mayores detalles frente a cámaras. Incluso, se negó a aclarar su situación en tierras mexicanas. “Sí (es legal), si no no estaría acá, ¿no?”, respondió Nicola Porcella cuando llegó desde Perú.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.