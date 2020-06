La conductora de televisión Gisela Valcárcel lanzó una fuerte crítica sobre la gestión del presidente Martín Vizcarra durante la pandemia en el país.

La presentadora de El gran show se mostró decepcionada cuando el locutor de radio Alan Diez le preguntó cuánto de nota le ponía a la gestión. Ella aseguró que al principió le puso 18; sin embargo, ahora piensa en desaprobarlo.

“Al principio le puse 17 y 18, (porque) creo que empezó a comunicar bien. Hoy no, lamentablemente. (Hoy tiene) 11 porque los líderes deben saber actuar y tener respuestas de inmediato. Nadie quiere un líder que te responda dentro de tres meses. El que es la cabeza tiene que estar de inmediato, al centro, donde las papas queman”, afirmó la conductora de América TV para Radio Capital.

Para Gisela Valcárcel, el presidente Martín Vizcarra debió responder con rapidez cuando sucedió el escándalo de ‘Richard Swing’ y sus contratos con el Ministerio de Cultura.

“Si pasa algo como lo de ‘Richard Swing', debes responder de inmediato y no dejarnos con tantas dudas (...) Entonces creo que el presidente está con 11 porque hoy estoy en mi día generoso”, señaló la presentadora de televisión.

Incluso, cuestionó que se estén haciendo “por debajo” actos de corrupción en el Gobierno. “¿Qué más se está tejiendo? ¿Qué juicios se están pasando por alto? ¿A quiénes se les está dando libertad? ¿Qué leyes se están firmando? ¿Con quién se está haciendo negocios?”, preguntó.

Gisela Valcárcel también criticó que las pruebas de COVID-19, las mascarillas y el oxígeno no tengan un control por parte de la gestión de Martín Vizcarra.

“Las personas que han permitido que hayan robos, yo no siento ni siquiera que deban ser castigadas por la ley, no. Hay leyes naturales. La vida no olvida. El que a hierro mata, a hierro muere”, sentenció.

