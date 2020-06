Deyvis Orosco demostró que no ha dejado de apoyar a los integrantes del Grupo Néctar al asegurar que ninguno de ellos fue despedido durante la cuarentena.

En conversación con el programa En Exclusiva, el cumbiambero detalló que, durante todos estos meses, los trabajadores pudieron continuar recibiendo sus sueldos, pues él tomó la precaución de ahorrar para este tipo de situaciones.

“Soy artista por mi padre, pero la persona que soy es por mi madre. Ella me decía, desde muy chiquito, que había que guardar pan para mayo. Durante 13 años de trabajo, ininterrumpidos, incansables, puedo estar pasando esta situación (de manera) no tan compleja, a diferencia de otras personas”, contó el ‘Bomboncito de la cumbia'.

Deyvis Orosco se emocionó al expresar que considera a los músicos del Grupo Néctar como su segunda familia y afirmó tener esperanzas en que juntos puedan salir adelante en medio de la crisis por el coronavirus.

“No solamente (trabajo) para los míos, sino para mi otra familia que son los músicos. Tengo la suerte y el orgullo de decir que no hemos tenido despidos y sigo apoyando a mi otra familia. Estamos pasando por un momento sumamente complicado, pero vamos a seguir adelante como la familia que somos”, comentó el intérprete.

Deyvis Orosco lanza nueva versión de “Pecadora” junto a su padre Johnny Orosco

Hace unos días, a través de su Instagram, Deyvis Orosco anunció el lanzamiento oficial de la nueva versión de “Pecadora”, en la que pudo juntar su voz con la de su padre Johnny Orosco gracias a la tecnología.

“Hoy la vida me permite cumplir una meta más, pero esta vez no es solo, ¡siento tu mano caminando con la mía como cuando estabas vivo! Lo que sentí trabajando esta canción no se puede describir”, escribió el cantante en su publicación.

