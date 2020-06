Pablo Alborán, Daddy Yankee, Ricky Martin y otros artistas que hicieron pública su homosexualidad

Innumerables cantantes famosos dejaron atrás sus miedos a las críticas y al rechazo cuando decidieron con mucha valentía confesar su homosexualidad al declararse parte de la comunidad LGTBI. Ahora no solo disfrutan de su carrera musical sino que se han convertido en un referente para la juventud en la lucha y defensa de la igualdad y los derechos.

En el pasado muchos artistas se mantenían en el ‘clóset', sin embargo, ahora cada día surge una nueva historia que contar. Tal es el caso del cantante Pablo Alborán, quien a través de un video y en pleno confinamiento por el coronavirus confesó ser gay. A continuación, revisa una lista de los personajes de la música que optaron por reconocerse como homosexuales, pansexuales y bisexuales ante el mundo entero:

Pablo Alborán

Pablo Alborán es uno de los cantantes famosos que confesó su homosexualidad. Foto: La República.

Pablo Alborán es un cantautor y músico español con grandes éxitos a nivel mundial en el género pop latino, pop y flamenco. Este miércoles 17 de junio de 2020, el músico confesó a sus seguidores a través de un vídeo ser homosexual. También aseguró que en su vida personal y profesional siempre ha sentido “la libertad para amar” a quien ha querido.

Freddy Mercury

Freddy Mercury es uno de los cantantes famosos que confesó su homosexualidad. Foto: La República.

Freddy Mercury fue el líder de una de las mejores bandas de Rock británicas, “Queen”. Con un éxito abrumador en los años 70 y 80 fue un referente musical por sus grandes temas como “Crazy Little Thing Called Love”, “We Are the Champions”.

A lo largo de su carrera, su orientación sexual se reconoció como bisexual debido a que mantuvo muchas relaciones sentimentales tanto con mujeres como con hombres. Sin embargo, falleció en 1991.

Elton John

Elton John es uno de los cantantes famosos que confesó su homosexualidad. Foto: La República.

Elton John es uno de los artistas musicales con más éxito y fama en todo el mundo. En el año 1988 se declaró homosexual, siendo unos de los defensores que más ha luchado por los derechos de la comunidad LGTBI. En el año 2014, tras la aprobación del matrimonio igualitario, se casó con su compañero David Furnish, con quien tiene dos hijos a través de un vientre prestado y del semen del mismo Elton John.

Ricky Martin

Ricky Martin es uno de los cantantes que confesó abiertamente su homosexualidad. Foto: La República.

Ricky Martin es uno de los cantantes más famosos y cuenta con más de 60 millones de álbumes vendidos a nivel mundial. En el 2010 comunicó públicamente a todos sus fans que se sentía orgulloso de ser homosexual. En la actualidad está casado con Jwan Yosef, con quien tiene dos hijos.

Daddy Yankee

Daddy Yankee es uno de los cantantes famosos que confesó su homosexualidad. Foto: La República.

Daddy Yankee es uno de los cantantes más reconocidos por sus grandes éxitos en los géneros musicales como el reggaetón, hip-hop, salsa y merengue. Tras la difusión de fotografías que lo comprometían con un chico en una situación romántica, este gran artista confesó abiertamente que es homosexual. En muchas de las declaraciones a la prensa manifestó que su orientación sexual no es un defecto y es una personas como cualquiera.

Miguel Bosé

Miguel Bosé es uno de los cantantes que confesó abiertamente su homosexualidad. Foto: La República.

Miguel Bosé es un famoso cantante, músico y actor de origen español, quien se inició en el mundo del espectáculo bajo la influencia y el incentivo del cantautor español Camilo Sesto. Luego de rumores sobre su orientación sexual, reconoció que es bisexual y demostró su apoyo desde sus inicios a la comunidad LGTBI, sobre todo, cuando usó el flamante pañuelo de color rojo en el bolsillo de tejano.

Chavela Vargas

Chavela Vargas es la cantante lésbica más famosa de la historia de México. Foto: La República.

Chavela Vargas es la cantante lésbica más famosa de la historia de México debido a su franqueza con el público y su entrega en cada presentación.

Fue la primera mujer que se atrevió a cantarle a otra mujer. Es toda una celebridad en la comunidad LGTBI, sobre todo por las lesbianas. Chavela Vargas falleció en el 2012.

Miley Cyrus

Miley Cyrus confesó se pansexual. Foto: La República.

Miley Cyrus es conocida en el mundo no solo como cantante y actriz estadounidense, sino también por ser activista a favor de los derechos de la comunidad LGTBI y otras causas humanitarias.

Confesó que es pansexual y a la vez dijo que hoy en día puede entender su propia sexualidad. En su declaración agregó, que a las siglas LGTBI se le debería agregar la “P”de pansexual. Recientemente se unió a la firma norteamericana de zapatillas ‘Converse’ y diseñó unas zapatillas en apoyo a este colectivo.

Tiziano Ferro

Tiziano Ferro es uno de los cantantes famosos que confesó su homosexualidad. Foto: La República.

Tiziano Ferro es un cantante famoso que alcanzado grandes éxitos en Europa, principalmente en España y en su propio país Italia. En el 2010, luego de muchos rumores, el músico reconoció su homosexualidad en la portada de una revista, el titular decía “Quiero enamorarme de un hombre”. El famoso explicó que era el momento preciso de salir del armario y confesarlo para vivir mejor.

Michael Stipe

Michael Stipe es uno de los cantantes que confesó abiertamente su homosexualidad. Foto: La República.

Michael Stipe es un cantante estadounidense y fue el líder y vocalista del grupo de rock alternativo R.E.M. En 2008, admitió abiertamente su homosexualidad para “ayudar a cualquier joven ahí fuera”. Se definió como “artista gay”, aunque precisó que no quería que ser identificado como gay, heterosexual o bisexual.

Neil Patrick Harris

Neil Patrick Harris es uni de los cantantes famosos que confesó su homosexualidad. Foto: La República.

Neil Patrick Harris no solo es un cantante famoso de Estado Unidos si no actor, mago, escritor, comediante y director. Decidió confesar su homosexualidad para terminar con el interés de los medios y de la gente sobre su vida privada. “Estoy ciertamente orgulloso de decir que soy un hombre gay satisfecho con mi situación y viviendo una vida plena”, dijo en su declaración a la prensa.