Brunella Horna revela sentirse avergonzada de su recordada frase “Olvídate de mí” [VIDEO]

Brunella Horna recordó una de las escenas más famosas de su trayectoria en televisión y confesó que las imágenes le generan incomodidad.

El programa En boca de todos presentó a Mayra Goñi imitando el momento en que la modelo pide a Renzo Costa, su expareja, no llamarla más. “No me busques, ya no me llores, ya no me escribas más... Olvídate de mí”, dijo llorando en aquel entonces.

Sus famosas palabras se viralizaron recientemente a través de la plataforma TikTok, donde cientos de usuarios se animaron a recrear la singular escena.

Sin embargo, Brunella Horna expresó que el mencionado clip le genera vergüenza debido a que se trata de un pasaje de su vida que prefiere dejar en el pasado.

“Por Dios no. De verdad que yo odio ese audio, mis gallos cómo me salieron. A mí me ponen ese audio y yo ya me quiero ir. ¿Por qué tiene que recordar mi pasado tan feo? (...) Qué vergüenza”, dijo a los conductores de En boca de todos.

Cabe resaltar que el mensaje de la influencer a Renzo Costa logró tal popularidad que incluso se lanzaron canciones inspiradas en la recordada frase.

Brunella Horna niega estar embarazada de Richard Acuña

Una fotografía que la modelo publicó en Instagram generó revuelo entre sus seguidores. Los usuarios de la plataforma pensaron que Brunella Horna se encontraba en estado de gestación, al ver una imagen de ella sosteniendo su barriga y usando ropa holgada.

brunella horna

Sin embargo, la pareja de Richard Acuña se encargó de poner fin a las sospechas. “He recibido muchos mensajes de familia y amigos pensando que estoy embarazada, pero lamento decirles que no, solo esta cuarentena está haciendo que me exceda con los postres”, escribió en la plataforma.

