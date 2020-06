Tras varias semanas de angustia, Ana Carina Copello venció al coronavirus. La cantante compartió la noticia el pasado 13 de junio a través de sus redes sociales.

“Hoy al fin puedo decir que vencí al coronavirus. Haber estado aislada de mi familia por 1 mes ha sido duro, pero me ha servido demasiado para valorar las cosas simples de la vida, las que verdaderamente te hacen feliz. Hoy empiezo una nueva etapa y con más fuerza que nunca”, escribió aquella vez la hermana de María Pía Copello.

Anna Carina Copello cuenta en Instagram cómo superó el coronavirus en un emotivo video

Luego de anunciar su completa recuperación, Ana Carina Copello hizo un live en Instagram para contestar las dudas de sus seguidores, quienes le preguntaron cómo se recuperó del peligroso virus.

“Me llegaron muchas dudas y preguntas estas últimas semanas. Estaba esperando que todo pase para poder contarles toda mi experiencia. Espero que les sirva de ayuda”, escribió la cantante en la descripción del video.

La artista empezó su transmisión agradeciendo el apoyo brindado tanto de sus fans y de la prensa.

“Gracias a todos […] Si estoy aquí es porque me siento sana y fuerte. […] Hay que tratar de tener la fortaleza para superarlo”, dijo Ana Carina Copello visiblemente emocionada por las muestras de cariño.

Copello contó cuáles fueron sus primeros síntomas: “Yo desde febrero estuve batallando contra una gastritis que no me dejaba, estaba ahí, cambié por completo mi alimentación, pero no se me curaba. Un 8 de mayo empiezan los síntomas, ¿cuáles fueron mis síntomas? dolor de cabeza, escalofríos y un resfrío fuerte”, indicó.

“Nunca me había pasado. Estoy con todos esos síntomas, puedo respirar bien, pero no tengo olfato. Nadie de mi familia tenía síntomas, me hice la prueba y un jueves 14 de mayo salió positivo”, recordó.

Tras confirmarse que tenía el virus, Ana Carina Copello contó que estuvo en aislamiento y, a pesar de sus cuidados, no podía vencer a la enfermedad.

“Por 15 días no salía, me llevaban la comida, me la dejaban afuera de la puerta. Los primeros 15 días fueron súper rigurosos, me hice un control y seguía dando positivo. Decidí aislarme por 15 días más. Ese aislamiento fue más flexible. Luego de pasar un mes de aislamiento salió negativo, totalmente asintomática”, relató.

Sobre los cuidados para una persona con coronavirus, la artista resaltó que cada tratamiento debe ser personalizado, ya que no todos tienen las mismas condiciones. Además, recomendó consultar con un médico de confianza.

