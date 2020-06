Pablo Heredia sobre escenas con Alondra García Miró: “Tenemos mucha química”

Alondra García Miró y Pablo Heredia protagonizaron un apasionado beso en la telenovela Te volveré a encontrar de América TV, el último martes 16 de junio.

Dicha escena generó gran revuelo, ya que Paolo Guerrero señaló que no estaba de acuerdo que su pareja realice escenas comprometedoras.

“No estaría con ella. Si tiene que hacer esas escenas de beso, ahorita yo no tendría que estar con ella”, dijo el futbolista peruano hace unos meses. Los comentarios del artillero provocaron muchas críticas negativas hacía él, ya que algunos lo tildaron de machista.

Sin embargo, el beso fue grabado en 2018, fecha en que el futbolista y la novel actriz estuvieron separados.

Ante esto, Pablo Heredia se pronunció y reveló cómo es una relación con Alondra García Miró al grabar escenas románticas. El actor argentino resaltó que se lleva muy bien con la modelo tanto en el trabajo como fuera del mismo.

“Tenemos mucha química trabajando y en la vida real”, comentó Heredia a Trome.

Asimismo, se refirió al polémico comentario que lanzó Paolo Guerrero, quien mostró su total desacuerdo por las escenas románticas de su pareja.

“Bueno, seguro lo dijo de broma. Es trabajo y no es real”, mencionó el exnovio de Alessandra Fuller.

Paolo Guerrero apoya a Alondra García Miró

Tras ser duramente criticado por sus comentarios, Paolo Guerrero envió un mensaje privado a Rodrigo González para aclarar que sus declaraciones fueron un mal entendido, ya que él apoya en todo a Alondra García Miró.

“Más bien una aclaración, de hecho yo apoyo a Alondra en todo y ella es la que toma la decisión en todos sus proyectos. Yo trato de darle amor, cariño y soporte. Me gusta verla crecer y cuando logra sus objetivos. Creo que malinterpretaron mis palabras y no me expliqué bien”, precisó Paolo Guerrero.

