Magaly corta entrevista en vivo con actor mexicano Alfredo Adame tras acalorada discusión [VIDEO]

Luego de haber hecho noticia por abandonar el set de “Laura sin censura”, el nuevo programa online de Laura Bozzo en Televisa, el actor mexicano Alfredo Adame explicó en Magaly TV, la firme su decisión con fuertes calificativos hacia la también conocida como ‘abogada de los pobres’.

Sin embargo, los ánimos se fueron alterando a través de la videollamada cuando Magaly Medina le hizo saber su postura sobre cómo discutir con una dama. Finalmente, el actor llegó a tildar de “ignorante” a la periodista de espectáculos tras haberle preguntado si era misógino.

En la conexión online, Alfredo Adame inició el diálogo para explicar el motivo de su accidentada entrevista con Laura Bozzo, sin embargo el mexicano empezó a soltar duros calificativos contra ella como “machorra” y “andrógina tóxica”.

“Yo a las mujeres y las damas, les hablo como lo que son. Unas damas y unas mujeres. A las otras, las trato como lo que se merecen,” sostuvo el actor recalcando que para él Laura Bozzo no es una dama.

"A mí me parece bastante machista, y bastante denigrante esa expresión como decirle ‘machorra’, decirle ‘andrógina tóxica’”, opinó la conductora de Magaly TV, la firme.

“A ese tipo de personas así se les trata. Yo a las damas y a las mujeres, como damas. Yo soy un hombre educado, cortés. Soy un hombre amable con las mujeres. Toda la vida lo he sido. Pero a toda esta bola de personas como ella les hablo como lo que se merecen. Entonces no me vas a venir a decir tú a mí cómo le hablo a una mujer,” replicó Adame siendo apenas el inicio de su enojo.

El actor además defendió su postura diciendo que en este momento en México era considerado un héroe nacional por cómo trató a la peruana que radica allá hace años.

“El ser una mujer no es el pasaporte ni el salvoconducto para que ofenda, para que quiera denigrar, quiera denostar y se quiera pasar de lista. Eso yo no lo paso y no lo tolero”, recalcó el mexicano.

“A mí me parece que un caballlero siempre tendría que conservar sus formas y su manera en cómo se dirige a una mujer”, volvió a plantearle Medina.

“No, perdóname, para mí eso no aplica. Si es una dama y se comporta como una dama, seré amable, seré cortés. Si llega como una ‘andrógina furiosa’ y una ‘machorra pelionera’ que lo que anda buscando es magnificar su odio por los hombres y tratar de denostar y humillar, ahí sí ya no. Conmigo se topó con pared”, volvió a defenderse Adame.

Magaly aprovechó para comentarle las acusaciones de violencia y maltrato contra mujeres que sostenía Laura Bozzo.

“Si tú me pones una mujer que pruebe o compruebe, que diga que yo le pegué, que yo la humillé, que yo la zarandeé, que yo la abofeteé, que le falte el respeto y todo, te doy un millón de dólares”, se defendió el intérprete del mismo modo que lo hizo en “Laura sin censura”.

Adame procedió a dar detalles de sus matrimonios. En donde no desaprovechó para señalar que su exesposa Mary Paz Banquells se había casado con él para “salir de jodi... y para mantenerle a la familia”. Añadiendo el desafortunado comentario que no la abandonó porque “decidió hacerle el papel del papá idiota”.

El punto álgido llegó cuando la periodista peruana le consultó si odiaba a las mujeres por lo que le había hecho su esposa, lo que el actor no pudo responder sin mostrarse ofuscado.

“No, yo le digo sus verdades a las malas personas, hombres o mujeres. Esa es una virtud o un defecto,” y añadió que incluso les brinda charlas motivacionales. “A mí no me piques, conmigo no te metas,” fue una de las últimas cosas que logró decir poco antes que Magaly decida cortar la accidentada conversación y tildarlo de “hombre de las cavernas”, a lo que el actor replicó tildándola de “ignorante”.

Poco antes de terminar el programa, y ya con Alfredo Adame fuera de la señal, Magaly dijo entre risas que “se vaya a chin... a su madre”. “Esto es lo rico de hacer un programa en vivo”, acotó.

