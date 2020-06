Segundo Rosero le hace frente a la pandemia: “El destino de los artistas es reinventarse”

"'Reinventarse', quiero que esa palabra se ponga de moda, dice el cantautor ecuatoriano Segundo Rosero, quien en medio de la incertidumbre de quienes se dedican a la música y al arte, frente a la crisis de salud mundial, prefiere voltear la mirada hacia un futuro posible para todos. Uno mejor si es con música, de eso está seguro.

La voz que popularizó los temas “Cómo voy a olvidarte” y “Vagabundo” está cerca de cumplir seis décadas, pero lejos de darse un merecido descanso, busca nuevas formas de sentir el arrullo de su “querido público”, sobre todo en tiempos en que la COVID-19 ha obligado a los músicos a darse una pausa. “Los artistas no estamos muertos”, recalca el cantante nacido en el cantón Pimampiro, provincia de Imbabura.

“Sabemos que este encierro, la cuarentena por el coronavirus, nos tomó de sorpresa a todos, al mundo entero y claro, de una manera especial a nosotros, los artistas, a los músicos, porque nuestro trabajo es con público”, puntualiza Segundo Rosero desde Ibarra, Ecuador, donde atraviesa el aislamiento social.

“Nuestro trabajo es en el escenario con nuestra gente, con nuestros seguidores y justamente el coronavirus lo que nos impide es eso, reunir gente, reunir público y trabajar. Por ende, nos ha paralizado de una manera increíble que nunca en la vida nos hubiésemos imaginado”, continúa.

Segundo Rosero la tiene clara y luego de un tiempo de pasar la cuarentena dedicándose a todas las tareas del hogar que le fueron posible realizar, acompañado de su esposa e hijas, surgió en él la idea de volver a cantar para su público sin tener que esperar a la reactivación física de la escena musical.

“Ahora estamos queriendo aprovechar las facilidades de la tecnología para no quedarnos tan variados y secos y de alguna forma demostrarle a nuestro público que queremos estar juntos, que queremos estar cerca”, asegura el “Rey del bolero rockolero”, antes de anunciar su concierto online dedicado a celebrar el Día del Padre, que realizará el próximo 20 de junio a las 18:00 p. m. (Perú.) Estará disponible para todos los países a través de la plataforma de Venti, por un costo de siete dólares.

“Segundo Rosero con sus músicos, con su coro, en un hermoso teatro les estará cantando los temas que le gusta a mi gente. Tengo 40 años dando la vuelta en Latinoamérica y en el mundo, no puedo detenerme ahora”, resalta el cantante y confiesa que el “encierro”, como él llama al confinamiento obligatorio, le ha servido para reflexionar y crear nuevos temas.

“Ha pasado bastante tiempo entonces me dediqué a hacer canciones de reflexión porque en este encierro quién se va acordar de una amante, quién se va acordar de que tiene algo más que su esposa, esos temas ya quedaron atrás, entonces me dediqué a componer canciones de reflexión”, confiesa para presentar dos de sus nuevas creaciones: “El brillo de tu corazón” y “Hoguera o paraíso”.

“Los dos temas están ligados a lo que nos está pasando en el mundo y a la gente, me llegaron unas fotografías hermosas y unos videos, cómo se ve el cielo hermoso, el horizonte, el agua se ha limpiado, los ríos, la naturaleza, las aves, los pájaros, el planeta ha respirado, cómo se ha visto que la mano del hombre ambicioso estaba arruinándolo todo”, explica.

Segundo Rosero ha dejado atrás o acaso en pausa los temas de romance y despecho, y en su lugar, inspira con mensajes que llaman a la meditación acerca del amor a la vida y a la tierra generosa. “Que pienses que no eres solo, que Dios a todos nos ve, que no eres dueño del mundo y que la vida es un sueño. Quiero tener el poder de mostrarte desde lo alto que las cosas de este mundo no son nuestras, tienen dueño y el valor no está en el oro, sino en el brillo de tu corazón”, canta y se despide.