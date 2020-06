Cuando en 2011 se estrenó la película Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2, los actores de la saga pusieron punto final a la trama con este octavo filme. Muchos continuaron con proyectos cinematográficos, sin embargo, uno de ellos ha destacado por ser parte de otra gran industria.

Ruper Grint, conocido por darle vida a Ron Weasley, decidió hacer crecer su fortuna a través del mercado inmobiliario. Es así que las pasarelas de Hollywood ya no son lo único importante para el actor.

A sus 31 años, el intérprete británico cuenta con una serie de propiedades que están valorizadas en cerca de 30 millones de dólares. Así lo anunció el periódico The Sun, e incluso confirmó que la última compra de Grint ascendió a 12 millones de dólares.

¿En qué consiste el imperio inmobiliario de Rupert Grint?

Rupert Grint, más allá de su excelente calidad como actor, ha demostrado tener una gran visión con los negocios. Posee varias compañías, como ‘Caly 10’, que, de acuerdo con el medio citado anteriormente, ha invertido 10 millones de dólares en el último año fiscal en propiedades.

‘Oneoonesix Development’ es otra de las empresas del intérprete del mejor amigo de Harry Potter, que se ha encargado de adquirir viviendas localizadas en las afueras de Londres.

The Sun también dio a conocer una tercera sociedad, ‘Eevil Plan Properties’. Bajo este nombre, Grint ha comprado en efectivo tres propiedades más que se encuentran ubicadas muy cerca a su casa de Herts.

"Rupert se ha convertido en un magnate inmobiliario y ha estado trabajando en la construcción de su imperio. Es un inversionista astuto y está comprando propiedades de alquiler con buenas conexiones de transporte a la ciudad, así como más casas lujosas”, expresó una fuente al periódico británico.

Rupert Grint y la mansión del Siglo XVIII

En 2009, el popular intérprete compró en efectivo una mansión del Siglo XVIII valorizada en 6 millones de dólares. De acuerdo con el medio publicado en el Reino Unido e Irlanda, Rupert Grint no vivió jamás en esa propiedad.

La mansión cuenta con seis habitaciones y está situada en Inglaterra, en el condado de Hertfordshire, exactamente en Kimpton. Tras varios años deshabitada, la estrella ha decidido ponerla a la venta por la suma de 8 millones de dólares.

La mansión del siglo XVIII que adquirió Rupert Grint por 6 millones de dólares. (Foto: El País)

¿Qué ocurrió con Ruper Grint después de la saga de Harry Potter?

Aparte de invertir en el sector inmobiliario, Rupert Grint decidió enfocarse en su carrera. Participó en la película Wild Target (2010), en donde fue el protagonista de una historia que no agradó mucho a la crítica.

En el 2011 decidió realizar un cameo del show Come fly with me de la BBC, y fue la estrella principal del filme Into the white que se rodó en Noruega. En este mismo año apareció como invitado en el video Lego House del cantante Ed Sheeran.

Rupert Grint apareció en el videoclip de Lego House, canción de Ed Sheeran. (Foto: Youtube/Ed Sheeran)

Comenzó una relación con la también actriz Georgia Groome. Fruto de su amor han tenido una niña. El inversionista no ha querido revelar el nombre de su bebé, ya que desde que terminó la saga ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores.

Hacia octubre de 2012 narró la película We Are Aliens, que habla acerca de la posibilidad de que exista vida inteligente en alguna otra parte del universo.

Finalmente, en septiembre de 2013 fue parte de The Necessary Death of Charlie Countryman; y en 2015 pariticipó en Adolf the Artist, una miniserie que cuenta la vida de Adolf Hitler.

Rupert Grint narró la película We Are Aliens en el 2012. (Foto: Difusión)

¿Cuál es su más reciente película?

Servants es el nombre de la producción más reciente en la que Grint ha tenido un papel. Este es un thriller psicológico que estuvo a cargo de M. Night Shyamalan. Actualmente, el actor no es tan conocido, pero para él está bien.

“Soy naturalmente introvertido así que estar en el centro de atención es algo que disfruto un poco. Llegué a la cima bastante temprano, pero estoy bien con eso. Sería ridículo pensar que puede replicar ese nivel de éxito. Siempre va a ser un desafío, pero estoy disfrutando de eso”.

¿En qué otras películas actuó Rupert Grint?

Aparte de su papel en la reconocida saga de Harry Potter, Rupert Grint participó en producciones de cine independiente. En 2002 le dio vida a Alan A. Allen, en la película británica Thunderpants. Años más tarde, en 2006, tuvo el papel de un joven reprimido en la película Driving Lessons.

En 2008, hizo la voz de Peter Pan en el documental de BBC, Happy Birthday, Peter Pan. Por esa misma época actuó en la película de drama Cherrybomb, donde compartió roles con Robert Sheehan y Kimberly Nixon.