Tras superar el coronavirus y permanecer internado en UCI, Pold Gastelo dio su primera entrevista a nivel nacional para contar los detalles de su padecimiento tras contraer la peligrosa enfermedad.

El destacado actor peruano dio una entrevista para América hoy, programa conducido por Ethel Pozo y Renzo Schuller. En la charla, Pold reveló que está con vida gracias al auxilio de un inquilino suyo.

Pold Gastelo revela que un inquilino venezolano le salvó la vida tras contraer coronavirus

El intérprete de 52 años recordó que, tras contraer el coronavirus, sus síntomas y el de su hermano iban empeorando, por tal motivo buscó ayuda.

“Un día antes yo llamo a mi inquilino, venezolano, y le digo ‘ven mañana a las 8 de la mañana’. Si yo no le llego a decir eso a él, nadie me encuentra. Si no sucede esa casualidad, probablemente cuando nos encontraban, mi hermano y yo ya estábamos graves.”, contó Pold Gastelo para el programa de América TV.

Además, resaltó que el inquilino no fue el único que le ayudó en momentos determinantes. El actor relató que un taxista se animó a trasladarlo cuando él ya no podía respirar.

“No tenía aire, recuerdo que los taxis no me querían llevar hasta que aparece otro ángel, un taxista que me reconoce”, recordó.

Asimismo, el intérprete de Chapa tu combi no sabe con certeza cómo se contagió, pero cree que el estrés fue un síntoma que complicó su estado de salud.

“Yo había llevado a mi hermano a emergencia porque ya estaba mal […] Yo iba con mascarilla a la casa de mi papá, también ayudaba a mi hermana con las compras. Yo estaba con las fiebre alta que subía y bajaba, perdí el sentido del olor. Mi problema fue que me estresé mucho y mis defensas bajaron mucho”, explicó Pold Gastelo, quien ahora se encuentra fuera de peligro tras haber abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos el pasado miércoles 10 de junio.

