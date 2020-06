Mal inicio. En medio de la polémica desatada por su llegada a Televisa, Nicola Porcella no tuvo un buen debut como integrante de Guerreros 2020. El modelo peruano se lesionó un tobillo y tuvo que ser auxiliado de inmediato por los médicos.

El malestar se produjo cuando Porcella se encontraba enfrentándose a Memo Corral en un circuito de velocidad. Al correr los segundos, el exnovio de Angie Arizaga empezó a caminar de manera lenta y perdió la prueba.

Nicola Porcella muestra en Instagram la lesión de su tobillo tras su debut en Guerreros 2020 de Televisa México

“Un mal movimiento a la hora de caer, se me dobló el tobillo para adentro por eso pare un poquito trate de seguir, está en mi sangre competir, pero ya al final no me dio el tobillo para poder continuar”, comentó el ‘Capitán histórico’.

Tras finalizarse el programa, Nicola Porcella recurrió a sus redes sociales para dar más detalles de su lesión.

A través de sus historias de Instagram, el modelo se mostró agradecido por la gran aceptación que tuvo en su primer día como integrante de ‘Las cobras’.

“Quería agradecerles infinitamente a todos por estar conectados. A la gente en México y Perú […] estoy muy feliz estar acá. Es como cumplir mi sueño y les agradezco de corazón. Me lesioné, pero mañana (hoy) a darle con todo por mis cobras como siempre lo he hecho”, dijo en un video.

Además, compartió una foto de cómo quedó su pie tras la lesión. “Un poquito hinchado, pero mañana (hoy) con todo”, escribió Nicola sobre la imagen.

