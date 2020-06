Mathías Brivio se pronunció por el estreno de la versión mexicana de Esto es guerra. El exconductor de dicho programa, habló de cómo le fue al espacio televisivo de Televisa, que está bajo el nombre de ‘Guerreros 2020’.

En conversaciones con un medio local, el ahora animador de Yo soy no tuvo reparos en hablar de su antiguo trabajo. Al contrario, mostró su alegría por el éxito de este formato en las pantallas de varios países.

La figura de Latina felicitó el buen debut que tuvo el reality, con Nicola Porcella y Guty Carrera. Foto: Guerreros 2020/Twitter

“Me parece muy bien que hayan entrado a Televisa, y también están en Puerto Rico y Colombia. Es innegable que es un programa exitoso y eso se demuestra porque ahora lo están exportando”, dijo el presentador de televisión a El Popular.

En otro momento de su declaración, el comunicador habló de su nuevo papel en el reality de imitación Yo soy. Allí, él compartirá escenarios con Cristian Rivero, con quien también trabaja en Contigo en casa.

Christian Rivero presentando a Mathías Brivio. Foto: captura

Mathías Brivio aseguró que únicamente estará los sábados en dicho programa. “Voy a estar los sábados y Cristian (Rivero) de lunes a viernes. La acogida ha sido muy buena, a la gente le ha gustado”, sostuvo.

“Para terminar, quiero agradecer a todos. Gracias a este canal, a Latina por haber confiado en mí para este proyecto. La verdad, me siento en casa, me siento en familia en este canal, feliz de estar acá. Me siento contento de haber tomado la decisión que tomé. No me arrepiento”, finalizó Mathías.

Mathías Brivio era conductor de Esto es guerra. Foto: composición La República

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.