Marlene Favela, protagonista de Gata Salvaje, confirma separación de su esposo George Seely, a 7 meses de dar a luz

A fines de abril, nacieron los rumores de una posible separación entre Marlene Favela y el empresario australiano George Seely, a tan solo siete meses de que la actriz haya dado a luz a su primera hija Bella Selly.

Ante la ola de especulaciones, la protagonista de la recordada telenovela Gata Salvaje de 2002 usó sus redes sociales para confirmar el fin de su matrimonio.

A través de un clip publicado desde su cuenta oficial de Facebook, la mexicana de 42 años explicó las razones de su decisión. “Este video es para terminar con las especulaciones y que no se genere más información falsa”, fue el título que acompaño al post.

“Quiero decirles que sí, estoy separada, sí, pedí el divorcio. Esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas […] Era momento de dar un siguiente paso”, dijo Marlene Favela, quien dio a luz en octubre pasado.

La actriz negó tajantemente que su decisión haya sido por querer volver al mundo artístico.

“Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo, quiero aclararlo. Yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo. Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso", continuó.

Asimismo, resaltó que, a pesar de los problemas que hayan surgido con George Seely, ella no le guarda ningún rencor.

“Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo y me casé con él. Es un hombre que respeto, que quise muchísimo", contó muy emocionada.

Marlene Favela también quiso comunicar que ella se encargará de todos los gastos de su pequeña hija, ya que su expareja no está atravesando por un buen momento económicamente.

“No voy a pedir ninguna pensión alimenticia. Yo me haré cargo de la manutención de Bella, como lo hecho desde el día que nació, al cien por ciento. Y no porque su papá no quiera y no le importe, sino porque su situación en este momento no se lo permite”, señaló Marlene.

La intérprete también se abrió y contó que no fue nada fácil enfrentarse a la separación, pero cree que fue la decisión correcta.

“Viví mi duelo, tuve un duelo doloroso. Lo viví en silencio porque todavía no era público. Lo viví como cualquier mujer, pero hoy soy una mujer que está curada y que se siente muy tranquila con lo que hice. Soy un ser humano y me puedo equivocar, pero hay algo con los que yo no puedo pelear y es con mis valores”, sentenció.

