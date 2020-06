Lesly Águila de Corazón Serrano: “Creen que los cantantes somos millonarios”

Lesly Águila, integrante de la agrupación peruana Corazón Serrano, se refirió acerca de las constantes críticas que vienen recibiendo los artistas en redes por no haber ahorrado dinero antes que empezara la cuarentena.

La joven cantante señaló que a ella no le han cuestionado nada directamente. Sin embargo, salió a sacar la cara por sus colegas, quienes se han dedicado a otros rubros, ya que por la cuarentena no hay presentaciones.

Lesly Águila, vocalista de Corazón Serrano, responde a quienes critican a los artistas por no ahorrar dinero en cuarentena. Foto: Instagram

“A mí no me han criticado, pero he leído algunos ataques a otros compañeros, y creen que los cantantes somos millonarios, y nos cuestionan por no guardar dinero. Nosotros somos simples trabajadores, yo estoy a cargo de mi familia, tengo deudas en los bancos, con responsabilidades y demás gastos”, señaló Lesly Águila a Trome.

Asimismo, la integrante de Corazón Serrano contó que desde pequeña ayudó a sus padres en diferentes trabajos para sacar adelante su hogar.

Lesly Águila señala que ella también tiene gastos. Foto: Instagram

“Desde niña he trabajado vendiendo condimentos y papel higiénico con mi madre en la calle, y mi padre es maestro de obras, por eso siempre he tratado de salir adelante trabajando dignamente”, señaló Lesly Águila, quien se ha dedicado a la venta de diversos productos a través de sus redes sociales para enfrentar la falta de trabajo a causa de la cuarentena.

Finalmente, la artista, quien el miércoles 17 de junio cumplirá 26 años, señaló que gracias al confinamiento pasará su cumpleaños junto a su familia.

“Este miércoles es mi cumpleaños y después de 10 años la pasaré con mis padres y hermanos, así que pediré mi comida favorita”, concluyó.

