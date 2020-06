Juliana Oxenford sufre hackeo de sus redes por segunda vez: “No me van a silenciar” [VIDEO]

Juliana Oxenford volvió a denunciar que hackearon su cuenta de Twitter otra vez. La periodista se mostró indignada por lo sucedido y contó lo que pasó con sus redes sociales en su programa Al estilo de Juliana.

La figura de ATV empezó el noticiario hablando de lo que vivió el fin de semana último cuando se percató que sus redes ya no existían.

Juliana Oxenford indignada porque le volvieron a hackear su cuenta de Twitter y asegura que no la van a callar. Foto: Captura ATV

“El fin de semana un grupo de delincuentes hackeó mi cuenta de Twitter, donde claramente es donde tengo una participación en cuanto a crítica y opinión más activa”, inició.

Ante ello, Juliana Oxenford contó que tuvo que crearse otra red social para seguir en contacto con sus fans y consiguió una gran respuesta. Sin embargo, se percató que algo extraño estaba pasando.

“Me bloquearon, me sacaron, me expectoraron de Twitter, tuve que crear una nueva cuenta, y ayer que anuncié que tenía una nueva cuenta, logré tener 10 mil seguidores en dos horas, y ahora solo tengo 953, más de 24 horas después”, dijo muy indignada la periodista.

La conductora mencionó que no solo han intentado hackear su Twitter, sino también sus otras redes sociales e incluso su celular y teléfono de casa.

"Dos veces me van hackeando y lo van a seguir haciendo porque la idea es anularme de todas las redes sociales. Han tratado de violentar mi Facebook, mi Instagram, mi correo electrónico personal, están entrando a mi teléfono personal, al de mi casa y no lo voy a permitir”, añadió.

Ante este problema que se encuentra atravesando, Juliana Oxenford cree que detrás de todo esto no se encuentra la ‘Beba Army’, sino gente más poderosa ligada a la política.

“Aquí hay gente poderosa y más, no sé quiénes, aquí hay un trasfondo político. Ando cautelosa sobre todo por mi familia. No me van a silenciar, voy a ir hasta el último”, finalizó.