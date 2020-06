Jossmery Toledo denunció públicamente, hace unos días, la violación de su privacidad al difundirse fotos y videos íntimos. La expolicía acusó a uno de sus exenamorados de ser el responsable de este delito contra la intimidad.

La pareja de Jean Deza reapareció en las redes sociales para agradecer a sus seguidores el apoyo recibido luego de la acusación realizada. Así también aprovechó el momento para hacer notar que este episodio de su vida no la debilitará.

PUEDES VER Jossmery Toledo señala a su expareja policía como el autor de la filtración de fotos íntimas

Jossmery Toledo acusó a su expareja de filtración. Foto: Jossmery Toledo Instagram.

En sus historias de Instagram, la exsuboficial se dirigió a sus fans para darles las gracias por estas muestras de cariño. "Estoy más tranquila, les agradezco por los menaje de apoyo”, dijo Jossmery Toledo.

“Siempre me van a ver con esta sonrisa que siempre me ha caracterizado. Nada me va a derrumbar, a seguir para adelante, seguir con mis cosas", añadió la joven modelo.

PUEDES VER Jossmery Toledo denunció a su expareja en comisaría de SJL tras filtración de video íntimo

Mensajes de apoyo a Jossmery Toledo Foto: composición / Instagram

Tras el respaldo recibido por muchas personas, así como de la ex Miss Chimbote, quien también pasó por un momento similar al ser vulnerada su privacidad, la expolicía dijo que sentirse mal debilita a la personas.

"A las personas que han pasado por lo mismo que yo, mujeres, hombres, no se sientan mal, la vida continua. Siempre habrá una persona que nos ame y nos quiera, nuestra familia siempre nos ayudará. Esto no me va a derrumbar es una prueba que Dios nos da”, añadió la modelo.

