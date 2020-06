Ivana Yturbe Da Silva se muestran románticos al llevar donaciones a Chilca

Ivana Yturbe y Beto Da Silva conmovieron a sus seguidores al sumarse a una cruzada solidaria que se encargó de llevar ayuda a las personas más necesitadas en Chilca.

El programa En boca de todos difundió imágenes en las que se aprecia a la parejita cargando cajas y entregando víveres a los pobladores del asentamiento Humano Santo Domingo de Chilca.

“Tengo una satisfacción increíble. Para eso estamos, para ayudar”, expresó la ‘Princesita Inca’. Por su parte, el futbolista comentó “Esta oportunidad de ayudar a estas personas no tiene precio y estoy muy feliz de poder estar acá con ella para ayudar a estar personas”.

Durante la realización de esta noble causa, Ivana Yturbe y Beto Da Silva se mostraron muy cariñosos al lanzarse tiernas miradas y se animaron a comentar un poco más sobre su romance.

“(Le dice a Ivana) Mi ‘Negrita’, mi ‘Princesita’, ella es una princesa”, contó Beto. “Me siento muy orgulloso cuando la veo (en Esto es guerra) y siempre trato de acompañarla en todos los proyectos que tiene”, añadió el jugador.

“De hecho estamos cuidando lo que tenemos porque es algo lindo y así lo queremos tener”, precisó la chica reality en En boca de todos.

Ivana Yturbe minimizó la difusión de los falsos chats íntimos de Beto Da Silva con sus fans en Instagram, al ser consultada sobre este tema por América Espectáculos.

“Ni siquiera lo vi. Él mismo me dijo, yo estoy enfocada en otras cosas (…) Trato de estar no tan metida en mis redes sociales (…) De verdad, espero que la gente que está haciendo esto, deje de hacerlo (…) Le fastidia, de hecho que no le gusta que me fastidien (…) Él no sabía mucho cómo era el mundo del espectáculo”, comentó.

Asimismo, tildó de “infelices” a quienes se toman el tiempo de crear estas conversaciones solo para provocar su molestia.

