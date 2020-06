Guty Carrera habló acerca de su debut en el reality mexicano Guerreros 2020, en el que compite junto a su novia Brenda Zambrano y al modelo Nicola Porcella.

“Todos los días vamos a estar compitiendo. Tengo la suerte de conocer muy bien a Nicola en el programa y Nicola me conoce muy bien”, comentó durante una entrevista con En boca de todos.

El ‘Potro’, quien integra el equipo de ‘Los leones’, se mostró muy emocionado por su participación en el programa de Televisa y hasta se animó a contar que, en su primer día, Nicola Porcella reveló un secreto suyo con el fin de asegurar puntos para ‘Las Cobras’ en Guerreros 2020.

“Ayer perdí un punto, cometí un error gravísimo en la competencia y Nicola le decía al participante que me ganó en esa oportunidad ‘Gánale una vez más y lo vas a volver loco’ y es cierto porque a mí no me gusta perder”, relató Guty Carrera.

Asimismo, aseguró que tanto él como el ‘Capitán histórico’ darán lo mejor de sí mismos para lograr destacar en Guerreros 2020. “Nicola dice que necesita unos días para prepararse, pero estamos listos para lo que venga. Vamos con todo”, manifestó el exintegrante de Esto es guerra.

Cabe precisar que Guty Carrera y Nicola Porcella son los únicos peruanos que se encuentran compitiendo en el reality de Televisa, el cual se estrenó el pasado lunes 15 de junio.

Guerreros 2020 lideró el rating en México

En su primer día en la televisión mexicana, Guerreros 2020 fue el programa de competencia más visto en dicho país.

A través de sus redes sociales, la productora Magda Rodríguez reveló que el programa lideró el rating, logrando vencer a La Voz.

Nicola Porcella celebra rating de Guerreros 2020

