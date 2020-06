Luciana Fuster e Ignacio Baladán protagonizan fuerte discusión en reto de Esto es guerra

Luciana Fuster e Ignacio Baladán pusieron tenso el set de Esto es guerra al interpretar a ‘Grace’ y ‘Nicolás’, durante un reto de actuación. La pareja de amigos replicaron una escena de Al fondo hay sitio para el juego ‘Dale Play’.

No obstante, los conductores pensaron que se salieron de sus líneas en las actuaciones. Como se recuerda, ambos tuvieron un romance; sin embargo, esto se terminó pero quedaron en buenos términos.

El argentino Ignacio Baladán y le dio la contras a las declaraciones de Luciana Fuster sobre su persona. Foto: composición La República

Según reveló Luciana Fuster en su programa de radio, hace unos meses, ella decidió acabar con la relación. No obstante, Ignacio Baladán negó que las cosas terminaron como lo había mencionado.

Durante estos últimos días, la chica reality y el uruguayo dieron que hablar por sus declaraciones. El competidor de Esto es guerra no quiso quedar mal parado y le dijo a Hugo García, durante un ‘Live’ de Instagram, que fue él quien le mandó a la ‘friendzone’.

Sin embargo, Luciana no se quedó callada y le contestó a través de sus historias. “Se toma de quién viene. No hay que a mí me parezca más (gesto de fastidio), que alguien que miente, inventa y que habla desde el orgullo para tratar de hacer quedar mal al otro y no quedar mal y no se le dañe el ego”, expresó.

“Apunten, si tu mamá te dice no, es no. Gracias a ella, estoy feliz”, agregó Luciana Fuster en un video de Instagram.

