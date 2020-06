Daniela Álvarez sufrió la amputación de su pie izquierdo hace unos días, debido a una isquemia, producto de unas complicaciones en el abdomen. No obstante, la ex Miss Colombia se mostró sonriente tras la intervención quirúrgica.

Luego de tres días de recuperación, la modelo reapareció en sus redes sociales y compartió una serie de fotografías junto a su pareja y familiares. En su última publicación de Instagram, la exreina de belleza dejó un fortalecedor mensaje, revelando que no ha llorado desde la operación.

Daniela Álvarez es una modelo y presentadora. Miss Colombia 2011 - 2012. Foto: Daniela Álvarez Instagram

“Con mis dos hombres favoritos en el mundo que me ayudan a recuperarme día a día con su amor y compañía... Aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación, no he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía)”, escribió Daniela en el ‘post’.

"Yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes quienes pese a presentar problemas oncológicos continuaron en la lucha”, agregó la modelo colombiana.

Como se recuerda, la joven fue operada el último sábado 13 de junio. Tres días después fue dada de alta, siendo recibida por sus familiares, con quienes compartió una tierna foto familiar.

“Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Sé que de la mano de Dios todo lo lograré”, redactó Daniela Álvarez en otra publicación.

“Pies, para que los quiero si tengo alas para volar. ¡Vamos para adelante!”, añadió citando a la mexicana Frida Kahlo.

