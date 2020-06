Ariana Bolo Arce utilizó sus redes sociales para criticar a Nicola Porcella, tras su llegada a las instalaciones de Televisa para ser parte del reality Guerreros 2020. La youtuber, quien está varada en México desde marzo, se mostró indignada con esta noticia.

La joven ‘influencer’ dejó un fuerte mensaje en Twitter, haciendo notar su molestia por este hecho. Como se recuerda, ella se encontraba en México cuando las autoridades peruanas cerraron las fronteras debido al estado de emergencia por el coronavirus.

Ariana Bolo Arce arremetió con Nicola Porcella, quien llegó a México en plena cuarentena para ser parte de Guerreros 2020. Foto: Ariana Bolo Arce Instagram

En ese sentido, se quejó de haberle dado prioridad a personas como Nicola, cuando hay muchas personas que están en varios países sin poder regresar a sus hogares de origen. “Es una cachetada para todos los peruanos que estamos varados hace casi cinco meses en otro país”, redactó Ariana Bolo Arce.

“A mí me importa un bledo que ese pata haya venido hacer su torre de vasos aquí. Si te dicen que no puedes ni entrar ni salir del país, te quedas. ¿Quién es él para no cumplir con eso?”, agregó la youtuber.

La youtuber, quien está varada en México, se indignó porque el chico reality llegó 'privilegiado' al país azteca.

En otra publicación, la joven ilustró la situación de muchas personas que no pueden regresar a su país. Resaltó que ya no cuentan recursos para poder ser manteniéndose en el exterior.

"Muchos peruanos estamos varados en el extranjero, ya prácticamente con la soga al cuello porque se nos está acabando el dinero. Tenemos que esperar a que por fin se abran las fronteras en agosto para que este tal Nicola Porcella, salga de país así porque sí ¿Qué paja no?”, sostuvo.

La youtuber, quien está varada en México, se indignó porque el chico reality llegó 'privilegiado' al país azteca.

