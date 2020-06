Yahaira Plasencia se confiesa preocupada por retomar su carrera musical y salir de Rusia

Yahaira Plasencia se encuentra en Rusia junto a su pareja Jefferson Farfán, con quien atraviesa el aislamiento social en un cómodo departamento, donde ambos comparten distintos momentos de su día a día a través de las redes sociales. Sin embargo, en un reciente enlace de Instagram, la cantante de salsa confesó estar muy preocupada por retornar a Perú y continuar su carrera musical.

Durante una conversación en vivo con su amiga Paula Arias, la popular “Reina del totó” expresó sus deseos de alejarse de Rusia, lo que alimentaría las teorías de sus seguidores, quienes afirman que su relación con el jugador del Lokomotiv no estaría atravesando un buen momento.

“Quiero que abran las fronteras aquí (Rusia) para poder ir a Miami o Perú y grabar unos temas pendientes, esa es mi mayor preocupación. Aquí todo está complicado, no abren las cosas", contó la intérprete de 26 años. Además, negó haber pedido ayuda a las autoridades peruanas para poder regresar. "Es falso que esté buscando un vuelo humanitario, solo espero que todo empiece a funcionar y seguir con mis proyectos”, añadió.

Yahaira Plasencia . Foto: Archivo

Por otro lado, Yahaira Plasencia se mostró abierta a los cambios que trajo la nueva normalidad en medio de la pandemia del coronavirus, pues lo que más desea es volver a la música y está dispuesta a dar conciertos online para sus admiradores. “Quiero cantar para mi público, puede ser un show acústico o con mi orquesta, pero tengo que seguir haciendo música, hay que reinventarse”, puntualizó.

Por último, la voz detrás de “Cobarde” afirmó que no mantiene ninguna rencilla con sus colegas del medio artístico. “Siempre han querido crear una rivalidad con Daniela y yo no tengo ninguna rencilla con ella. Se ha comentado que me ha ‘serruchado’ el piso, pero no tengo ningún problema con nadie, porque estoy enfocada en mi vida. Tanto Daniela, Amy o Kate son muy talentosas, y cada una se esfuerza hasta dónde quiere llegar”, aclaró.