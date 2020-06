Hace 10 años, Shakira puso a bailar al mundo entero al ritmo del Waka Waka, canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010. Si bien este éxito musical alcanzó rápidamente la fama por su contagioso ritmo africano, también representa el inicio del romance entre la cantante y el futbolista Gerard Piqué.

Fue durante la grabación del videoclip donde la artista colombiana habría conocido al defensa español. A pesar de que algunos aseguran que ambos ya se habían conocido en Madrid, lo cierto es que gracias a ese vídeo comenzó la historia de amor de la pareja.

Waka Waka: el inicio del romance entre Shakira y Gerard Piqué

En una entrevista, Shakira reveló una de las conversaciones que sostuvo con Gerard Piqué cuando se encontraban terminando de filmar el videoclip del Waka Waka.

“Me acuerdo perfectamente que se me acercó y me dijo: 'Voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica. Y lo cumplió”, reveló la cantante colombiana durante una entrevista.

No obstante, la historia de coqueteos entre una de las parejas más reconocidas a nivel internacional empezó semanas antes de disputarse el Mundial de Sudáfrica 2010.

En una entrevista, Gerard Piqué aseguró que conoció a Shakira cuando aún era pareja de Antonio de la Rúa. (Foto: El Blog de Lujo)

En esos días, Shakira ya se encontraba en el país africano, por lo que Gerard Piqué le envió un mensaje de texto con el afán de preguntarle sobre el clima de Sudáfrica. El jugador del Barcelona recordó entre risas ese anecdótico momento.

“Le pregunté: 'Oye, ¿qué temperatura hace en Sudáfrica? Es la típica pregunta estúpida”, detalló la estrella de la selección española.

Gerard Piqué y Shakira fueron ampayados juntos por primera vez a inicios del 2011. (Foto: Bekia)

La estrella del fútbol español también se acordó perfectamente de la dedicación que le puso Shakira a la respuesta de esa pregunta, ya que prácticamente le daba un informe climatológico.

"Una respuesta normal hubiera sido ‘hace mucho frío, tráete un abrigo’, pero me detallaba el frío que hacía a cada hora. Fue allí donde me dije ‘esto no es normal’, señaló Gerard Piqué.

Desde ese entonces hasta hoy en día, la pareja se ha convertido en una de las más consentidas del público, a pesar de que no cumplan los estándares de una relación tradicional, tal y como ha señalado Shakira tras asegurar que lo que prima entre ellos es el cuidado de sus hijos Milán y Sasha.

“No es que tengamos un acuerdo escrito en el que nos repartimos las tareas, pero los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también en nuestras familias”, reveló la cantante.

El fantasma del Waka Waka que persigue a Shakira 10 años después

El Waka Waka no solo es una de las mejores canciones de los mundiales en la historia, sino también representa una de las mayores polémicas en el ámbito musical luego de que se la acusara a Shakira de plagio.

Meses después de su lanzamiento, diversos medios comenzaron a especular sobre la posibilidad de que el éxito de la cantante colombiana sea una copia. “El coro es similar al de una popular canción africana hecha famosa por el grupo Golden Voices, de Camerún”, señalaron los medios en ese entonces.

Unos meses más tarde, la misma agrupación salió a explicar que la artista nacida en Barranquilla “recreó un cántico popular” tradicional de los militares africanos al momento de marchar y trotar en sus eventos.

Waka Waka alcanza cifra histórica de reproducciones en YouTube

Sin duda alguna, el Waka Waka ha sido una de las canciones más emblemáticas de la primera década del nuevo milenio. Esto quedó demostrado en la cifra histórica de visualizaciones que alcanzó el último mes de mayo en la plataforma de YouTube.

El vídeo del tema interpretado por Shakira junto al grupo sudafricano Freshlyground superó los dos billones y medio de reproducciones en su versión en inglés.

A través de sus redes sociales, la artista colombiana agradeció a sus seguidores por el suceso: “Increíble. Ustedes son asombrosos. Gracias”, se leyó en la publicación de la artista.