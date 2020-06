¡No hay quién la pare! Rebeca Escribens se encuentra nuevamente en el set de América Noticias, por lo que estuvo acompañada de Verónica Linares, quien volvió a conducir el noticiero pese a contar con seis meses de embarazo, en pleno estado de emergencia por el coronavirus.

Escribens inició su secuencia de espectáculos con bromas con respecto a la ‘pancita’ de su amiga. Ahí recalcó que Linares no se ve como una mujer embarazada.

“Mi Verito pareciera que no estás embarazada, oye, no te veo ah. Nos has estado engañando todo este tiempo”, bromeó la popular ‘Rebe’.

A lo que, con sarcasmo y seriedad, su compañera aseguró que su embarazo era falso. “Sí, les he mentido a todos durante este tiempo”, Verónica no dudó en responder.

Asimismo, halagó a ‘Verito’ con respecto a su aspecto físico. “Linda, estás rebosante con una piel hermosa”, señaló dirigiéndose a la presentadora.

Además, Escribens contó una infidencia con respecto al regreso de Verónica Linares a los sets de América Noticias.

“La ‘Verito’ les cuento que quería venir hace tiempo (al set) porque no hay nada que se lo impida, las leyes la amparan, (tiene) los cuidados de América Televisión. Además, ella es una guerrera...”, manifestó.

La exconductora de Mujeres sin filtro también se refirió a Federico Salazar para consultar si estaba “metiendo la pata” al comentar sobre el embarazo de su colega. Salazar aseveró que la producción del programa esperó a que 'Vero’ estuviese en los últimos tres meses de gestación para que vuelva al set. Además, ella reconoció que se encuentra cumpliendo con los protocolos para evitar ser contagiada por la COVID-19.

