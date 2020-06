Guty Carrera sorprendido por Nicola Porcella en México: Yo también me pregunto cómo llegó

Guty Carrera comentó el cuestionado viaje que realizó Nicola Porcella a México para participar en el programa Guerreros 2020.

Tras la primera emisión del reality de Televisa, Magaly TV, la firme emitió un informe en el que el ‘Potro’ asegura no tener idea de cómo hizo el ‘Capitán histórico’ de Esto es guerra para llegar al país azteca.

“¿De casualidad sabes cómo pudo llegar Nicola aquí?”, le preguntó una reportera al exnovio de Alejandra Baigorria, quien respondió “No. Yo también me lo pregunto, no tengo idea”.

Magaly TV, la firme también difundió el preciso instante en que Guty le presentó a Nicola Porcella a su novia, la modelo mexicana Brenda Zambrano.

Cabe precisar que Nicola Porcella y Guty Carrera son los dos únicos peruanos que forman parte de Guerreros 2020, la versión mexicana del programa Esto es guerra.

Nicola Porcella se lesiona el tobillo en Guerreros 2020

Nicola Porcella sufrió una lesión en el tobillo durante su debut en el reality mexicano Guerreros 2020, dejando enormemente preocupados a todos sus seguidores en el Perú y en México.

“Un mal movimiento a la hora de caer, se me dobló el tobillo para adentro por eso pare un poquito trate de seguir está en mi sangre competir, pero ya al final no me dio el tobillo para poder continuar”, contó el ‘Capitán histórico’ de Esto es guerra a las cámaras de Televisa.

Nicola Porcella se accidenta. Foto: captura

Sin embargo, Nicola aseguró que seguiría compitiendo a pesar de su lesión. “Yo he venido acá a competir, lesionado o no”, aseveró.

