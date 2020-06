Michelle Soifer y Giuseppe Benignini están pasando los días de aislamiento social juntos, por lo que aprovecharon unos minutos de su tiempo para ser consultados por su relación en En boca de todos. Fue en esos momentos que el ‘Principito’ reveló que estaban a punto de terminar por una principal razón: los celos de Soifer.

Beningnini manifestó que se encontraba en una disyuntiva: dar por concluida la relación o hablarlo con ella para poder solucionarlo.

“Nosotros estuvimos ya a punto de (terminar). O terminamos, o arreglamos las cosas y seguimos ¿no?", señaló, a lo que Tula Rodríguez, conductora del programa, se sintió intrigada por la situación.

MIchelle Soifer recibe comentario de Rodrigo González sobre su pareja, Giuseppe Benignini. Foto: Instagram

“¿Qué es lo que ha pasado con Michelle Soifer?”, preguntó contrariada, a lo que Beningnini continuó.

“¿Quieres que te diga la verdad? Pero después me gano un problema en la casa", manifestó, por lo que la popular ‘Michi’ lo miró atentamente para escuchar lo que diría en esos momentos.

“Mira, yo soy una persona demasiado impaciente, no puedo estar quieto. Lo que más me ha molestado de Michelle es lo celosa (que es). Me ha revisado el teléfono en esta cuarentena. Vamos a cumplir 100 días en esta cuarentena y los 90 días me ha revisado el teléfono. Me ha eliminado hasta a mis hermanas, a familiares, no le importa”, relató, ante los actos de inseguridad que ‘Michi’ realiza cuando el venezolano duerme.

Minutos después, Soifer toma el micrófono para manifestar su versión. “No es así, no sabía que era su hermana. Me he equivocado", indicó.

