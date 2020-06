Magaly Medina: “Enterarme de que me han dado el SIS me avergüenza”

La periodista, Magaly Medina, denunció este lunes, en su programa de espectáculos, que aparece inscrita como una de las beneficiarias del Seguro Integral de Salud, el cual asiste a personas en situaciones de pobreza y extrema pobreza. “Enterarme de que me han dado el SIS me avergüenza”, expresó la comunicadora.

“Pensé que alguien me había hackeado, como está ocurriendo con muchas figuras, y que me habían inscrito en el SIS. Yo no soy merecedora de un seguro. Considero que en este país hay personas muchos menos afortunadas que yo, que ciertamente lo necesitan”, expresó la conductora de Magaly Tv La Firme.

