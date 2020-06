Magaly Medina regresa a Instagram con romántico video al lado de su esposo Alfredo Zambrano

Magaly Medina logró reactivar su Instagram oficial, tras verse obligada a cerrar el mismo por los ataques cibernéticos que venía recibiendo del grupo denominado ‘Beba Army’.

Hace unos días, la conductora de Magaly TV, la firme denunció en su programa que este grupo de ‘gamers’ estaba exponiendo su información privada y además intentando hackear su cuenta en la citada red social, por lo que decidió desactivarla temporalmente.

“Mi cuenta oficial en Instagram ha sido inhabilitada momentáneamente por mí. No, no me la han desactivado, aunque intenciones hay. Me parece una desafortunada forma de protestar, y peor aún, motivar o alentar, en este caso, por el actor Andrés Wiese, que un grupo de personas y ‘bots’ detrás, intenten cerrar una cuenta que tiene un contenido alejado al programa de televisión", señaló.

Sin embargo, a pesar de los intentos el grupo ‘Beba Army’ no consiguió censurar el Instagram de Magaly Medina, pues la conductora reapareció este lunes 15 de junio con un tierno video junto a su esposo Alfredo Zambrano.

En el clip que compartió, la conductora de TV y el notario aparecen echados sobre su cama matrimonial, mientras escuchan la canción “Destino” de Greeicy Rendón y Nacho.

Cabe precisar que los ataques cibernéticos del grupo ‘Beba Army’ hacia Magaly Medina empezaron luego de que esta lanzara duras críticas contra el actor Andrés Wiese, quien fue denunciado por acoso sexual a la actriz Mayra Couto y a una menor de edad.

Magaly Medina revela que ‘Beba Army’ la inscribió en páginas para adultos

Notablemente indignada Magaly Medina denunció que la agrupación ‘Beba Army’ la inscribió en Tinder y páginas para adultos por criticar duramente a Andrés Wiese en su programa.

“Estos chicos hasta me han inscrito en Tinder y páginas porno. Además, han hecho pedidos a Wong y Roky’s hasta por 4.000 soles. Ya me veías, el viernes, con mi asistente llamando a todos lados para cancelar estos pedidos que jamás hice”, aseveró la conductora de Magaly TV, la firme.

Magaly Medina revela que grupo 'Beba Army' tiene acciones en contra de ella. Foto: captura ATV

