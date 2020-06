Laura Flores confesó que fue víctima de discriminación en Estados Unidos por ser mexicana

La actriz Laura Flores sorprendió a sus seguidores al contar que fue víctima de discriminación por ser mexicana en Estados Unidos, donde reside hace varios años.

En una entrevista para el programa Sale el sol, la artista contó que sufrió el rechazo por su origen, a pesar de ser una mujer rubia y de ojos azules.

Laura Flores

“Yo creo que en este país, desgraciadamente, hay mucho racismo, yo he sido víctima de racismo (...) O sea, mucho ojo azul, muy güerita, lo que quieras, pero a la hora que saben que eres mexicana, en algún lugar", detalló la actriz de reconocidas producciones como Piel de otoño y Un refugio para el amor.

Laura Flores dio a conocer que este hecho de discriminación ocurrió hace aproximadamente una década, cuando pretendía comprar una casa en el país norteamericano.

"Hace algunos ayeres fui a comprar una casa que me gustaba mucho y la dueña descaradamente me dijo que no se la quería vender a una mexicana, literal... y eso fue hace más de 10 años”, explicó la intérprete. "Tengo el dinero, te quiero comprar tu casa, ¿por qué me estás poniendo tantos peros? ‘Porque eres mexicana y no tengo ganas de que un mexicano viva en mi casa’, me dijo”, añadió la actriz.

Por otro lado, Laura Flores aclaró que su esposo no estuvo internado en el hospital por coronavirus. “No, andan muy creativos en México, ¿qué onda con la pandemia, les hizo daño? Nosotros estamos en la casa, tranquilos”, señaló la artista.

Como se recuerda, artistas en todo el mundo empezaron a pronunciarse sobre casos de racismo y discriminación tras darse a conocer la muerte de George Floyd, el estadounidense afroamericano que murió con la rodilla de un policía blanco sobre su cuello.