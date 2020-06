Jessica Chastain producirá serie basada en el thriller ‘His & Hers’

La nominada al Óscar por ‘La noche más oscura’ y ‘The Help’, Jessica Chastain, obtuvo los derechos del libro His & Hers de Alice Feeney, que será adaptado a la televisión. La actriz estadounidense adquirió los derechos a través de su compañía Freckle Films y será la productora ejecutiva.

PUEDES VER: Premios Oscar 2021 se posponen debido al coronavirus

His & Hers cuenta la historia del detective británico Jack Harper y la lectora de noticias de la BBC Anna Andrews, cuyos caminos se cruzan por primera vez después de su divorcio cuando se encuentra a una mujer asesinada en su ciudad natal. Anna se resiste a cubrir el caso y Jack sospecha de su participación, hasta que se convierte él mismo en el sospechoso investigado por asesinato.

“Los últimos tres años han sido un torbellino maravilloso y todavía me estoy pellizcando”, sostuvo Feeney. “Estoy muy emocionada de trabajar con Jessica Chastain, Kristen Campo y el equipo de Endeavour Content. Me encanta lo que han planeado para His & Hers y no puedo esperar a ver a Anna Andrews y Jack Harper traídos a la vida en la pantalla.”

Esta es la segunda vez que una de las novelas de Feeney es seleccionada para la televisión. Su novela debut ‘A veces miento’, se encuentra actualmente en etapa de producción por Fox, teniendo como productores a Ellen DeGeneres y Warner Bros. La recordada estrella de ‘Buffy, la cazavampiros’, Sarah Michelle Gellar, será la protagonista.