Carlos Galdós tras difusión de video íntimo de Jossmery Toledo: “Eso no se le hace a nadie, ni a un hombre ni a una mujer”

“¡Cuánto cobarde!”, fue una de las primeras expresiones que tuvo el conductor radial Carlos Galdós, al saber que el posible responsable de la difusión de los videos íntimos de Jossmery Toledo sería una expareja de la modelo, un miembro activo de la Policía Nacional del Perú.

"A mí me apena. ¡Cuánto cobarde! Me parece un acto de cobardía, una cabronada. Eso no se le hace a nadie, ni a un hombre ni a una mujer. Eso no le hace a nadie. En un acto despechado, es muy probable, hacer esa estupidez de filtrar algo”, reprochó Galdós durante su programa en Radio Capital.

El exconductor del programa “La noche es mía” pidió que se sancione con un castigo ejemplar al responsable de la divulgación de las imágenes de la expolicía. Además, sostuvo que la sanción debería quedar como precedente para que los agresores evalúen varias veces antes cometer este tipo de delitos.

El apoyo hacia Jossmery Toledo también llegó vía redes sociales, luego de que la modelo compartiera en su Instagram distintos mensajes de respaldo que recibió por parte de sus seguidores, amistades y personas allegadas a ella.

“Te apoyamos y te queremos muchísimo. ¡Fuerza, amiga!”. “La sociedad peruana está llena de personas sin respeto a una mujer. Sonríe que la vida continúa”. “No pierdas tu tiempo en vengarte, las personas que te hacen daño eventualmente enfrentarán su propio karma”. “Sé fuerte, amiga. Te apoyo y te quiero mucho, todo caerá por su propio peso”, resaltan algunos de los mensajes que compartió la actual pareja del futbolista Jean Deza.

No obstante, Lucero Sánchez, la joven modelo que denunció hace unas semanas la propagación de un material íntimo, mostró su solidaridad hacia la exsuboficial a través de una publicación en su Instagram. "(...) Hoy doy un grito de justicia porque nadie tiene el derecho de robarnos esa parte tan importante como lo es nuestra privacidad e intimidad. Esto también es violación porque nosotras no elegimos que esas personas lo vean y lo tomen como objeto de burla”, expresó.

