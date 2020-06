Anelhí Arias ante denuncia de expareja: “He aguantado tanto tiempo, él me amenazaba" [VIDEO]

Anelhí Arias no se queda callada y decide salir al frente de las acusaciones. La exporrista acudió a los sets de Magaly TV, la firme para dar su versión ante la denuncia de su expareja, Alejandro García.

La conductora de este espacio, Magaly Medina se cuestionó el porqué García tendría que acusar a Arias de consumir drogas y ejercer la prostitución cuando ellos dieron por concluida su relación.

PUEDES VER Anelhí Arias es acusada por su expareja de consumir drogas [VIDEO]

Recordemos que García señaló haber estado cansado de la situación, por lo que ambos dejaron de ser pareja.

Magaly TV, la firme. Foto: captura ATV

Ante esto, Arias manifestó que desde un inicio, con el también cubano, se desataban situaciones violentas.

“Con ese sujeto, hemos estado toda la vida en violencia, agresiones. Primero lo conocí por redes sociales, rompí mi relación con mi familia por ese sujeto. Yo estaba alejada de Dayron (su expareja) y con Alejandro empezamos a hablar. Él me apresuró para venir a Perú (...). Él hizo que yo me pelee con Dayron", indicó.

Con pruebas, la exporrista acusó a García de golpearla y grabarla desnuda cuando ella dormía.

Es por ello que Magaly Medina mostró un video, que Arias no hizo público en su momento, donde la exdeportista llevaba moretones en la frente y ojos. Esto sucede en marzo de este año. Cabe resaltar que la primera denuncia que ella realiza a García data del 2018.

“En ese video, ahí se le escucha. Ahí niega que me ha pegado", recalcó, "lamentablemente Magaly, estaba enamorada de este hombre. Siempre me pedía perdón”, recalcó Arias, “he aguantado todo este tiempo a este hombre porque me amenazaba con fotos. Ha violado mi intimidad dormida, me grababa”, señaló, ante la afirmación de la popular ‘Urraca’ de haber visto dicho material.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.