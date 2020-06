Luego de que Magaly Medina cortara un informe “subido de tono” de Aída Martínez, en plena emisión de su programa, la arequipeña dio sus descargos asegurando que le incomodó que le “hagan perder su tiempo”. Asimismo, no cree que haya hecho algo mal porque “no era un horario de protección al menor”.

Tras estas declaraciones, la controversial modelo decidió pronunciarse nuevamente, esta vez para expresar su molestia por la censura a sus senos, que realizaron distintos medios. A través de su perfil de Instagram, Aída Martínez tuvo fuertes críticas sobre los mosaicos que fueron colocados sobre sus senos, a modo de censura.

PUEDES VER: Aída Martínez incómoda con Magaly Medina por interrupción de su reportaje en vivo

“Me he dado cuenta de que toda la prensa escrita ha puesto un mosaico en mis tetas como si fuera un arma blanca, como si fuera un miembro viril real. ¿Qué tienen en contra de mis pechos caraj*? ¿En qué les afecta mis pechos? ¡Así soy!”, reclamó bastante mortificada.

Aída Martínez confesó que su incomodidad se debe a que durante mucho tiempo ha vivido acomplejada de su cuerpo y ahora que “es una mujer empoderada”, deciden tapar una parte de ella “como si fuera malo”.

“Por años he sido ‘buleada’, he vivido acomplejada, me han destruido terriblemente, me han puesto apodos. Hasta hace unos años atrás no podía mostrar mis pechos porque pensaba que estaba mal y ahora que por fin puedo hacerlo, lo primero que hacen es poner mosaico como si fuera un delito”, sentenció Aída Martínez.