Susana Baca volvió a referirse a las controversiales declaraciones que hizo Richard Cisneros, popularmente conocido como ‘Richard Swing’, durante su audiencia en el Congreso de la República.

La cantante criolla no toleró que este personaje realizara una comparación entre ellos al defender su cuestionada contratación con el Ministerio de Cultura.

“Susana Baca también es artista como yo, ella tampoco tenía profesión, no hubiese podido ocupar el cargo de ministra de Cultura”, dijo.

Por ello, Susana Baca le aclaró a ‘Richard Swing’ que ella sí es una profesional que cuenta con innumerables reconocimientos por su trabajo como docente y como artista.

“A mí me es muy difícil hablar de mis glorias, no me gusta, pero mira lo único que le puedo decir es que soy graduada de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; además, después de veinte años me dieron ellos un Honoris Causa. Entonces soy doctora, y también tengo otro Honoris Causa de la Universidad de Música de Berklee”, precisó la también ganadora del Grammy en entrevista con el diario Correo.

Susana Baca

En línea con ello, la intérprete de temas como “Negra presuntuosa” y “Yo vengo a ofrecer mi corazón” le mencionó a Richard Cisneros solo algunos de los premios que ha recibido a lo largo de su trayectoria.

“Y no te dan un Honoris Causa así nomás. Y después tengo un montón de títulos, como por ejemplo, las Palmas Magisteriales, la Orden de Gran Oficial de la Nación, la condecoración de la República Francesa, el Premio Nacional de Cultura. ¿Cómo se va a comparar conmigo ese pelagatos?”, expresó Susana Baca.

Como se recuerda, hace aproximadamente un mes Magaly TV, la firme dio a conocer que el Ministerio de Cultura contrató a ‘Richard Swing’ por 30.000 soles en pleno estado de emergencia por el coronavirus.