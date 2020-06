Nicola Porcella es presentado como ‘Galán Inca’ en reality de Televisa Guerreros 2020

Nicola Porcella fue presentado como integrante del reality mexicano de Televisa Guerreros 2020, a través de la cuenta oficial de Instagram del programa.

La producción de Televisa anunció la participación del ‘Capitán histórico’ de Esto es guerra, pero esta vez bajo el apelativo ‘Galán inca’.

“Nicola Porcella es un galán inca que viene a poner toda su fuerza en Guerreros 2020. Dispuestos a todo”, se lee en la publicación donde se confirma el ingreso de la expareja de Angie Arizaga al programa de Televisa.

Nicola Porcella

Sin embargo, Porcella no es el único peruano que participará en Guerreros 2020, ya que Guty Carrera también anunció que estará presente en el reality de Televisa junto a su novia, la modelo mexicana Brenda Zambrano.

Cabe precisar que Guerreros 2020 es la versión mexicana de Esto es guerra, la cual se estrenará en el país azteca el próximo 15 de junio.

¿Cómo llegó Nicola Porcella a Guerreros 2020 de Televisa?

Según la productora mexicana Magda Rodríguez, Nicola Porcella llamó para que lo consideraran como participante en Guerreros 2020 señalando que tenía años de experiencia como competidor de Esto es guerra.

“Él me marcó (llamó), me enseñó sus videos y finalmente yo tenía una gente que iba venir de Colombia hace unos meses, en eso llegó la pandemia y no pudimos sacar los papeles, todo quedó en stand by. Él estaba en Lima y no estaban abiertos los cielos, estuvo en espera todo pero Dios quiso que este acá y así será”, relató la realizadora de Televisa al diario El Popular.

