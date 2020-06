Nicola Porcella: critican su ingreso a Guerreros 2020 al recordar que fue acusado de agresión

Nicola Porcella fue presentado como integrante del reality mexicano Guerreros 2020, dejando entusiasmados a sus fans. Sin embargo, hay quienes no están contentos con que Televisa haya decidido contratar al modelo, pese a los escándalos que ha protagonizado en el Perú.

“Nicola Porcella es un galán inca que viene a poner toda su fuerza en Guerreros 2020. Dispuestos a todo. A partir del 15 de junio”, dice la publicación de Instagram con la cual se confirmó la participación del ‘Capitán histórico’ en lo que será la versión mexicana de Esto es guerra.

Al enterarse de este anuncio, usuarios en redes sociales lanzaron duras críticas contra el ingreso de Porcella al programa de Televisa, recordando que este fue acusado de agredir verbal y físicamente a Angie Arizaga y también de obligar a la Miss Trujillo Claudia Meza a ingerir alcohol en la ‘Fiesta del terror’.

“Nicola fue acusado de violencia de género varias veces”, “este hombre fue acusado de violencia, faltó el respeto a su excompañera de conducción (Karina Rivera)”, “maltrato en contra de su excompañera y pareja Angie Arizaga, le faltó el respeto a su excompañera de conducción, acusado de drogar a una chica en una fiesta”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

¿Cómo hizo Nicola Porcella para llegar a Televisa?

En medio del estado de emergencia, Nicola Porcella se contactó con la productora de Guerreros 2020 para que lo incluyeran entre los participantes del programa de Televisa.

“Él me marcó (llamó), me enseñó sus videos y finalmente yo tenía una gente que iba venir de Colombia hace unos meses, en eso llegó la pandemia y no pudimos sacar los papeles, todo quedó en stand by. Él estaba en Lima y no estaban abiertos los cielos, estuvo en espera todo pero Dios quiso que esté acá y así será”, contó Magda Rodríguez al diario El Popular.

¿Cuál fue el último escándalo de Nicola Porcella en TV?

A mediados de febrero, Nicola Porcella hizo un comentario machista sobre Karina Rivera cuando ambos conducían el reality de parejas Todo por amor en Latina.

“A mi no me molesten, vamos a hacer algo. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina, más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, fueron las controversiales palabras por las que el modelo tuvo que pedir disculpas públicas a su entonces compañera.

