Nicola Porcella: ¿Cómo llegó a Televisa el exintegrante de Esto es guerra?

Nicola Porcella será presentado como participante del reality mexicano Guerreros 2020 este lunes, según confirmó la productora Magda Rodríguez. Este hecho en pleno de estado de emergencia hizo que muchos se cuestionaran, ¿cómo hizo el ‘Capitán’ histórico para llegar hasta los estudios de Televisa?

A solo días del estreno de la versión mexicana de Esto es guerra, Rodríguez señaló que Nicola y Guty Carrera fueron contratados por su atractivo físico y por su experiencia televisiva con el formato de EEG. “Guty y Nicola son muy guapos y los dos conocen muy bien la fórmula de guerreros”, comentó en entrevista con el diario Trome.

Nicola Porcella es el nuevo jale de "Guerrero 2020" de Televisa. Foto: composición Instagram / Televisa

El camino de Esto es guerra para llegar a Televisa

Posteriormente, Magda Rodríguez dio a conocer que Nicola Porcella se contactó con ella para pedirle que sea tomado en cuenta como uno de los participantes de Guerreros 2020.

Según explicó, el exnovio de Angie Arizaga logró ingresar al reality de Televisa tras confirmarse que jóvenes colombianos no podrían estar presentes.

“Él me marcó (llamó), me enseñó sus videos y finalmente yo tenía una gente que iba venir de Colombia hace unos meses, en eso llegó la pandemia y no pudimos sacar los papeles, todo quedó en stand by. Él estaba en Lima y no estaban abiertos los cielos, estuvo en espera todo pero Dios quiso que este acá y así será”, detalló al diario El Popular.

Productora de Televisa opina sobre polémicas de Nicola Porcella

Por otro lado, al ser consultada sobre las polémicas de Nicola Porcella en nuestro país, Magda Rodríguez aseguró que ve a este como una persona “franca” y capaz de trascender en la pantalla.

“Me gustó mucho él, sé que es querido en Perú y si gustó allá acá también puede abrirse camino. ¿Si es polémico? A mí me encanta, me parece un tío muy franco y finalmente creo que la gente cuando es muy verdadera, puede tener críticas, pero esa es la gente que trasciende y tiene la capacidad de sacar su verdad en la televisión”, dijo la productora de Televisa.

