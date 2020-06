Mauricio Ochmann sigue sorprendiendo a todos sus fanáticos. Desde que anunció su separación de Aislinn Derbez, la vida del actor ha acaparado la atención de muchos medios.

Esta vez, reveló que hace mucho tiempo se sometió a un estudio médico donde le diagnosticaron una anomalía en su cuerpo, específicamente que tenía un pulmón más grande que el otro, hecho que asimiló y aprendió a vivir con eso.

Mauricio Ochmann Foto: Instagram

“La verdad es que una vez me pasó algo muy extremo y viví muchos años en el engaño. Me tomaron una tomografía después de una crisis respiratoria que tuve y me salió que tenía un pulmón más chiquito que el otro”, contó el artista de 42 años, durante una entrevista con la estación de radio Xtrema 95.3 F.M.

Ante ello, Ochmann contó que al recibir dicha noticia, no tuvo otra opción más que aprender a vivir con ello, ya que no podía hacer nada al respecto.

“Yo me quedé con la idea de ‘bueno, pues tengo un pulmón más chiquito que el otro, así me tocó’”, expresó.

Mauricio Ochmann Foto: Instagram

Sin embargo, Mauricio Ochmann explicó que luego de un tiempo, tras sufrir un accidente en motocicleta, tuvo que someterse nuevamente a otro estudio médico, y este mostraba unos pulmones en perfecto estado. Es entonces donde notó que los resultados de su tomografía anterior estaban errados.

“Después tuve un accidente en moto, muy leve, pero igual me tomaron tomografías de todos lados, radiografías y tal. Entonces me salían los dos pulmones perfectos. Dije ‘me timaron’, viví en el engaño muchos años. Una segunda opinión siempre es necesaria”, finalizó.

