Magaly Medina tuvo una semana muy tensa tras emitir una denuncia en contra de Andrés Wiese durante la emisión de su programa, el pasado lunes 8 de junio. Ese mismo día, el actor recibió otra acusación por parte de Mayra Couto, su excompañera en Al fondo hay sitio.

El recordado ‘Nicolás de las Casas’, fue señalado como acosador, por parte de una menor de edad y su propia colega en la recordada serie. Magaly criticó fuertemente al actor, sin saber que un grupo de ‘gamers’ iniciarían una campaña para respaldar a la expareja de Thais Fellman y reportar a la figura de ATV cerrando sus redes sociales.

En esta nota, presentaremos cómo transcurrieron los hechos que ha trascendido en distintas plataformas de comunicación.

Magaly Medina tuvo una semana siendo el centro mediático por amenazas de 'Beba Army'. Foto: composición La República

Magaly Medina presentó, durante la emisión de su programa del lunes 8 de junio, la denuncia de una menor de edad en contra del actor, por acoso y envío de fotos desnudo. Según contó la joven de 17 años, Andrés Wiese la contactó por Instagram, iniciaron una conversación y fue él quien inició con el envío de imágenes subidas de tono.

Esa misma noche, Mayra Couto sorprendió a los peruanos al revelar que fue acosada y maltratada por el intérprete cuando trabajaban en la teleserie de América TV.

“Te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí, he sentido que me rozabas... No estoy loca, tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces”, escribió la actriz en sus historias de Instagram.

1. Captura: Instagram Mayra Couto

Tras esto, Magaly Medina criticó al actor, tildándolo de “acosador y pedófilo”. “No sabemos si este es un modos operandi (...), pero ¿este no es el mismo actor que se mostró indignado cuando un día posteó una receta de tres leches que hizo y recibió una serie de comentarios groseros y el dijo que se sentía víctima de acoso?”, añadió la conductora.

Su amigo, el doctor Tomás Angulo, fue invitado a su programa en un programa posterior. A través de una llamada, el psicólogo analizó su conducta llamándola ‘voyerismo narcisista'.

En las redes sociales se generaron opiniones divididas. Muchos respaldaban al actor, entre ellos algunos miembros del elenco de Al fondo hay sitio. En cambio, otros apoyaban a las agraviadas, quienes consideraron un delito y pedían que se hagan las investigaciones correspondientes.

Efraín Aguilar, Karina Calmet, Tula Rodríguez, Mónica Sánchez, Maju Mantilla, Erick Elera, Sergio Galliani, Juliana Oxenford, Lorena Álvarez e Yvonne Frayssinet fueron algunas figuras públicas que se pronunciaron y pusieron en tela de juicio este hecho.

La actriz apoya a Mayra Couto por denuncia contras Andrés Wiese. Foto: Mónica Sánchez Twitter

El martes 9 de junio, un día después de la denuncia, la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Lima, anunció el inicio de un proceso de investigación al actor, por acoso sexual. “La denuncia existente contra el señor Andrés Wiese en este momento es materia de investigación por parte del Tercer Despacho de la Cuarta Fiscalía Especializada de Violencia de Lima por el delito de acoso sexual”, sostuvo la letrada.

En las plataformas de Facebook se crearon grupos sociales que buscaban respaldar a Andrés Wiese e ir en contra de las críticas de Magaly Medina y Rodrigo González. La figura de ATV, fue amenazada con filtrar sus datos privados.

Una de estas páginas, llamada ‘Beba Army’, le hizo pasar ciertos problemas a la conductora de televisión, con la exposición de información personal como números de teléfonos y la inhabilitación de su cuenta de Instagram.

“Lo que están haciendo tratando de que fastidien a mi familia, exponer números telefónicos privados, no se los voy a permitir”, dijo en la emisión de Magaly TV, la firme del día 11 de junio.

“Pueden ser jóvenes adolescentes o jugadores de videojuegos. No se si sus padres lo saben pero se meten en serios problemas [...] Así como se creen maduros, espero que con las justicia no se pongan a llorar”, agregó.

Como se recuerda, la ‘Beba Army’ tiene algunos antecedentes dentro de las redes. Este grupo de jugadores de Dota fueron relacionados con el conocido payaso ‘Chupetín’ Trujillo.

Ellos fueron acusados, hace algunos años, de hacerle ‘Ciberbullying’ al animador infantil. Por tal motivo, se apropiaron de su expresión, denominada ‘Gaaa’.

Chupetín Trujillo, el famoso payasito peruano. Foto: Captura/Facebook

Es así que la conductora de televisión fue tendencia en las redes sociales por gritar en su programa el “grito de guerra”, en respuesta a las amenazas.

"En sus ‘GAA conversation’... Por cierto aquellos que han del GAAA su grito de guerra, nosotros también desde acá les decimos GAAAAAA. Ya que han difundido nuestros números privados, el mío y el de Rodrigo, nosotros les vamos a decir: ‘AboGAAAAAAdos’”, gritó Magaly Medina.

Así también, mencionó sobre la filtración de unos de sus ‘Chacales’ en dicho grupo social. “Yo no sabía estas cosas cibernéticas, para mí son realmente nuevas. Por cierto, al número que creen que están llamando ya no es mío. Uno de los miembros de ‘La Beba Army’, infiltrados nuestros están que manejan esas cosas. Así que, GAAAAA. Así que de ‘GAAA’ a ‘GAAA’ se están agarrando”, expresó soltando carcajadas.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.