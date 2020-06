Jazmín Pinedo revela cuáles son sus planes en el amor

Desde su ruptura sentimental con Gino Assereto, Jazmín Pinedo en reiteradas ocasiones ha mencionado que no estaba preparada para iniciar un nuevo romance y que, por el momento, tenía otras prioridades.

Ante ello, la conductora de Esto es guerra se animó a contar cómo está el estado de su corazón hoy por hoy.

Jazmín Pinedo Foto: Instagram

“Hoy tengo ganas de contestar esa pregunta, la he evitado durante mucho tiempo. No estoy con nadie, no salgo con nadie, lógicamente, estoy en cuarentena, y tampoco hablo con nadie y así estoy muy bien”, contó a través de sus historias de Instagram.

Sin embargo, la popular ‘Chinita’ reveló que ha tenido la oportunidad de salir con otras personas y que no le ha cerrado las puertas al amor.

“He salido con personas que no tenían nada que ver con el medio (...) pero no estoy cerrada, de hecho preferiría (que no sea pública)”, indicó.

PUEDES VER Gino Assereto se reencuentra con su hija Khaleesi tras someterse a prueba de COVID-19

Asimismo, aseguró que más adelante tiene planes de embarazarse por segunda vez. “Si yo tuviera el tiempo y el dinero para tener cinco hijos, yo tendría cinco hijos feliz. Pero me da el tiempo y el dinero para unito más. Me gustaría, sí, pero hay que esperar, está en mis planes”, explicó.

Por otro lado, hace unos días Jazmín Pinedo protagonizó una emotiva escena cuando presenció el reencuentro de Gino Assereto con su hija Khaleesi, a quien no veía desde que empezó la cuarentena.

“La gente se preguntaba por qué Gino no veía a la gorda y es que faltaba asegurar la situación. Nos hicimos pruebas (de coronavirus) y salieron negativos. Mi hijita ya está feliz, ya que pudo abrazar a su papi”; detalló a las cámaras de América Espectáculos.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.