Emilia Drago muestra orgullosa las estrías de su embarazo: “La perfección no existe”

Emilia Drago enterneció a sus seguidores en Instagram al compartir una publicación en la que contó cómo se sintió con el cambio de su cuerpo a lo largo de su segundo embarazo.

En su mensaje, la actriz de Asu Mare confesó que para ella fue un proceso bastante complicado el volver a ver que su cuerpo cambiaba mientras ella y Diego Lombardi esperaban la llegada de su pequeña Lara.

PUEDES VER Emilia Drago y Diego Lombardi preservan células madre del cordón umbilical de su segunda hija

Emilia Drago

“Tenía guardada esta foto de la sesión casera que me hizo Diego antes de dar a luz a Larita. Pensé mucho en postearla por varias razones. Primero porque me costó regresar a mi cuerpo después de mi primer embarazo (logré atenuar mis estrías y con mucho esfuerzo recuperar mi barriga), así que volver a aceptar que mi cuerpo ya no es el mismo ha sido difícil", contó en Instagram, junto a una foto en la que lucía las estrías de su vientre cuando estaba gestando.

Además, Emilia Drago reveló que otra de las razones por las que se cuestionó si publicar dicha imagen era la perfección que suele invadir el mundo de las redes sociales.

Emilia Drago muestra sus estrías en Instagram

“Nos olvidamos que lo hermoso del embarazo es ver cómo tu cuerpo se acomoda para traer una nueva vida al mundo con todo lo que eso implica. Así que aquí estoy, bien orgullosa de mi cuerpo, de los moretones, de las inyecciones, de la diástasis abdominal (podría seguir... (risas))”, relató.

PUEDES VER Emilia Drago daba a luz mientras Diego Lombardi compartía emotiva publicación

Finalmente, la esposa de Diego Lombardi alentó a todas las mujeres embarazadas que la siguen en Instagram a mostrar sus vientres con orgullo y sin temor a las críticas. "Para las futuras mamis allá afuera, no busquemos la perfección porque no existe. Abracémonos y abracemos este momento, ama tu cuerpo porque es único y admira lo que es hermoso y real. Les prometo que después de un tiempo, y con paciencia, tu cuerpo volverá a la normalidad”, expresó Emilia Drago.