Aída Martínez rompió su silencio sobre su reportaje retirado en plena emisión de Magaly Tv, la firme. La modelo arequipeña reapareció en Instagram para mostrar su incomodidad del material censurado tras mostrarse un jabón en forma de miembro viril masculino.

En el video que compartió, la motociclista explicó lo que sucedió y le dio una buena noticia a sus seguidores, revelando que el informe saldrá la próxima semana con las correcciones respectivas.

PUEDES VER Aída Martínez lanza advertencia a quienes le escriben para pedirle servicios sexuales

Aída Martínez incómoda con Magaly Medina por censura de su informe en vivo. Foto: captura ATV

Sin embargo, ¿cuál fue el incidente? Magaly Medina pasó un incómodo momento durante la transmisión de su programa, el último viernes 12 de junio.

Ella presentó un reportaje sobre la modelo en una faceta culinaria. No obstante, fue interrumpido bruscamente, segundos después de mostrarse un jabón con la forma de un miembro viril. Además, Aída Martínez habría simulado una masturbación con dicho objeto.

Al respecto, la arequipeña dijo en el video de Instagram que lo mostrado no se trataba de un juguete sexual. “Como quedé con Patrick (el productor), lo van a ver la siguiente semana en Magaly, Así cómo a ella le incomodó ver el jabón de miembro en mi baño, a mí también me incomodaría que me hagan perder mi tiempo”, sostuvo.

Si yo accedí a hacer un reportaje es porque me interesa que se exponga mi otro yo, mi otro lado, mi otra faceta que es la cocina”, agregó una incómoda Aída Martínez.

“Me quedé así, ¿qué onda?, ¿qué hice mal? Magaly ya no está en un horario de protección al menor, está en un horario de adultos. Magaly Medina no se dio cuenta que era un jabón, ella pensó que estaba haciendo algo con un consolador”, indicó también.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.